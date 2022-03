El alcalde de Valladolid denuncia una conspiración arbitral a favor del Almería

Óscar Puente, alcalde de la ciudad vallisoletana, se ha mostrado muy beligerante con las decisiones arbitrales que ha recibido el Almería en las últimas jornadas

En una época donde las redes sociales lo son absolutamente todo, es lógico que cualquier ciudadano quiera exponer su punto de vista sobre cualquier temática. Si trasladamos esta necesidad al mundo de la política, cualquier mensaje podría convertirse en un potencial caladero de votos. Es precisamente lo que lleva intentando hacer el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, desde el regreso del equipo de la ciudad que gobierna a Segunda División.

Puente siempre se ha mostrado muy polémico en redes sociales y, normalmente, sin demasiados filtros. El edil del PSOE no ha escondido en ningún momento su apoyo incondicional al Valladolid durante toda la temporada, pero bien es cierto que en las últimas semanas la actividad relacionada con el fútbol en sus redes sociales ha ido en aumento.

No es para menos, ya que el Valladolid y el Almería se encuentran en una dura pugna por conseguir una de las dos posiciones que acreditan el ascenso directo a LaLiga Santander. Con el Eibar ya algo más escapado, parece que la primera posición ya está certificada. Por lo tanto, la tensión entre pucelanos y rojiblancos no hace más que aumentar. El punto álgido se alcanzará el día 16 de abril, cuando se vean las caras en el José Zorrilla ambos equipos.

El alcalde de Valladolid celebró estar "a nueve penaltis a favor" del Almería



En este marco de tensión, el alcalde de Valladolid ha denunciado un trato de favor a la UD Almería por parte del estamento arbitral con varios mensajes en redes sociales. En primer lugar, se quejó amargamente de la polémica suscitada en el último enfrentamiento del Almería ante el Girona, donde el colegiado Sagués Oskoz señaló una pena máxima sobre Appiah. No solo eso, si no que se mandó a repetir tras el fallo de De la Hoz.

No satisfecho con eso, tras el final del partido, el alcalde celebró "estar a un punto del Almería" y "a nueve penaltis a favor". Además, no cesó en su intención de señalar un supuesto perjuicio al Valladolid, pues un penalti errado por Roque Mesa no se repitió a pesar de que un jugador del Sporting, rival en aquel partido, estaba dentro del área.

El calentón de Óscar Puente no terminó ahí, sino que fue a más. Algunos aficionados rojiblancos respondieron al edil del PSOE de forma educada y exponiendo sus críticas o argumentos al alcalde de Valladolid. Lejos de recibir una respuesta, el alcalde decidió bloquear a todo almeriense que se hubiera dignado a realizarle una simple crítica sin faltarle al respeto.

La campaña mediática ha comenzado en Valladolid y ya ha envuelto hasta la política. Veremos si los colegiados arbitrales se mantienen firmes en sus decisiones, acertadas hasta el momento, y no ceden ante estas presiones procedentes de Pucela.