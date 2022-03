El Almería se entrena a la espera de Sadiq

Ramazani es la otra ausencia y el delantero nigeriano se incorporará el viernes con el equipo

En la sesión de este miércoles se ha entrenado el equipo de Rubi para enfrentarse este fin de semana al Huesca a domicilio. El técnico catalán no ha contado con todos sus efectivos para preparar el partido de este domingo en la jornada 34 a las 18:15 horas en El Alcoraz.

Dos de las figuras que más están destacando en este campeonato, Ramazani y Sadiq, no se han ejercitado aún con el equipo. El extremo belga sigue con sus problemas en la rodilla desde el partido frente al Tenerife hace dos jornadas. Rubi tomó la decisión de no convocarlo para la cita frente al Girona y todo parece indicar que si aún no ha entrenado con el equipo tampoco estará frente al Huesca.

Sin embargo, la gran figura de este Almería sí estará este domingo y demostrará si es verdad o no la dependencia de Umar Sadiq, el hombre gol del equipo. El delantero se encontraba con Nigeria para disputar los partidos de la fase final de la clasificación para el mundial de Catar, donde no han obtenido premio. De los dos partidos que Nigeria ha disputado frente a Ghana, el jugador del Almería tan solo ha jugado 2 minutos. A pesar de no haber jugado prácticamente, el nigeriano llegará cansado de los viajes en avión. Llegará este jueves y el viernes podrá entrenarse con todo el grupo a las órdenes de Rubi.

El técnico catalán también recuperará a una figura importante en el centro del campo, como es Samú Costa. Tras perderse por sanción el partido frente al Girona, el jugador portugués regresará al once junto al capitán César de la Hoz. El otro puesto en el mediocampo está por ver. Entre los aspirantes a esta posición están Eguaras, el argentino Robertone y Arnau Puigmal.

El Almería ha tenido que completar el entrenamiento con algunos jugadores del filial como Diego Fuoli, Raúl Caballero, Aitor Puñal o Carlos Rojas, este último que está cuajando una gran temporada con el filial almeriense.

Tras el pinchazo en casa frente al Girona (0-1), el Almería espera volver a la senda de victorias para conseguir el ascenso directo por el que tanto tiempo lleva luchando. El rival, un equipo que viene de ganar fuera de casa (0-2) frente al Málaga de Natxo González.