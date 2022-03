La invasión de los aficionados nigerianos, con Sadiq en el campo, que ha causado muertos

La afición nigeriana se hartó e invadió el terreno de juego después de la eliminación de Nigeria para el Mundial de Catar

El periplo internacional de este mes de marzo para Sadiq Umar no ha salido tal y como esperaba el jugador de la UD Almería, muy posiblemente. El delantero de Kaduna no ha gozado de protagonismo apenas en la eliminatoria de cara al Mundial de Catar, que enfrentaba a Nigeria y Ghana. Apenas siete minutos son los que disputó en la vuelta, cuando ya las Súper Águilas buscaban a la desesperada el gol del triunfo.



Desde la óptica almeriense, no es del todo una mala noticia. El nigeriano apenas ha tenido desgaste físico, algo que podría ayudar en un regreso como titular ante el Huesca este mismo domingo. Además, se ha reducido el riesgo de lesión en campos cuyo césped no tiene tanta calidad como los europeos.



Eso sí, Sadiq Umar tendrá que volver con un buen ánimo para seguir aportando, tal y como hizo en su regreso de la Copa de África, goles, asistencias y buen fútbol para ayudar a los indálicos a conseguir el objetivo de ascender a LaLiga Santander. No será ni mucho menos sencillo, pues el drama que ha vivido el delantero rojiblanco trasciende mucho más allá de lo deportivo.



Aficionados de Nigeria invadieron el campo y hay fallecidos



El fútbol es un deporte que levanta muchas pasiones pero que, de igual manera, descubre lo peor del ser humano en algunas ocasiones. La eliminación de Nigeria, tras un mal papel de los pupilos de Augustine Eguavoen, provocó que los propios aficionados nigerianos que estaban en el Estadio Nacional de Abuya saltaran al terreno de juego.



El objetivo de esos aficionados era reprimir con violencia a los jugadores nigerianos por no haber conseguido el objetivo de clasificar a la Copa del Mundo de este mismo año. A su paso, destruyeron cualquier objeto que se encontraron por el camino: vallas publicitarias, banquillos, las porterías... incluso se lanzaron bengalas desde el propio terreno de juego.



Este asalto ocasionado por la frustración de no ver a Nigeria en un Mundial desde 2006 se han saldado con una víctima mortal. Un médico de la Confederación de Fútbol Africana ha fallecido a causa de esta invasión de campo. Joseph Kabungo era el encargado de realizar los test antidoping tras la finalización del partido, pero resultó golpeado, cayó inconsciente y falleció de camino al hospital.



De momento se están iniciando las pesquisas para averiguar qué fue lo que sucedió y lo que pudo fallar. Además de esta terrible situación, no hubo que lamentar más pérdidas personales.