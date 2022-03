Samú Costa: "No creo en la suerte en el fútbol, creo en el trabajo"

El centrocampista luso de la UD Almería ha analizado la situación dentro del vestuario tras la derrota contra el Girona y encarando ya la visita al Huesca

Samú Costa, mediocentro de la UD Almería, ha comentado la actualidad del equipo rojiblanco marcada por la derrota ante el Girona y la próxima jornada ante el Huesca, donde los pupilos de Rubi se jugarán algo más que tres puntos.

Sobre haber cumplido sanción la pasada jornada: "Desde fuera ha sido difícil ver el partido, porque quieres estar ahí dentro y ayudar tu equipo. Fue un partido con mucha emoción, desde el primer hasta el último minuto. Hemos hecho un buen trabajo y ha pasado lo que ha pasado. Tenemos que mantener la cabeza arriba porque estamos ahí arriba. Ahora ese partido se ha ido ya y ahora toca pensar en el Huesca".

Sobre la montaña rusa del fútbol: "Parece que cuando perdemos que está todo mal y cuando ganamos está todo bien. El fútbol no es así, pasan muchas cosas. Hemos estado casi todo el año en los dos primeros puestos y nos mantenemos ahí. Solo dependemos de nosotros mismos. Dentro del equipo está toda la gente motivada, con la cabeza arriba. Tenemos que ver lo que tenemos que mejorar, respecto al pasado partido, y vamos ahora con todas las ganas a por el siguiente".

Sobre la presión de estar en segunda posición: "La presión también afecta al primero, porque la distancia entre los tres primeros es muy pequeña. En un momento pierdes uno o dos partidos y puedes ser tercero. No hay que pensar mucho en eso. Hay que ir partido a partido, trabajando durante la semana y si cada uno lo hace lo mejor que puede, con el equipo que tenemos, con la calidad y con el grupo que tenemos, seguro que vamos a ganar cosas".

Samú Costa: "Quiero ascender a Primera siendo campeón de Segunda"



Sobre las aspiraciones del portugués de cara a la clasificación final: "Yo personalmente quiero ascender primero, quiero ser campeón. Ya no voy a hacer cuentas, voy a pensar partido a partido y hacerlo lo mejor que pueda".

Sobre los penaltis errados y la mala suerte de cara a portería: "No creo que sea mala fortuna. Yo no creo en la suerte en el fútbol, yo creo en el trabajo. Durante la semana si entrenas muy bien, tienes que llegar al penalti con la mentalidad de meterlo. Sabemos que César los tira muy bien, Juan también. Eso tiene que ver con la confianza, con la motivación y con cómo estás en el partido. Lo más importante para para marcar un penalti es no pensar en el portero, sino en pensar que lo vas a meter. Creo que eso va a mejorar, lo vamos a entrenar. Además, en el partido pasado, fallamos también ocasiones antes de los penaltis, entonces no solo vamos a mirar los penaltis, porque podríamos haber marcado antes".

Sobre el próximo rival, el Huesca: "Es un equipo recién descendido de Primera División. No está haciendo una campaña muy buena, pero siempre que hay un partido fuera de casa es un partido muy difícil. Tenemos que encarar este partido como el más difícil de este año. El equipo está bien mentalizado para ir a por ello".

Sobre su descanso la jornada pasada: "Puede venir bien en temas de descanso y físicamente, pero yo estoy bien y por mí jugaba todos los partidos del año. No veo esto como una cosa positiva. Me he quedado enfadado. No me gusta estar ahí fuera viendo el partido, quería ayudar. En esta fase en la que todos precisamos de todos, estoy con muchas ganas de volver a jugar".

Sobre la motivación extra de los rivales para jugar contra el Almería: "El estar arriba también tiene cosas negativas. Tienes una mayor presión, porque todos tienen una motivación extra para ganarte. Nosotros somos profesionales, somos afortunados de estar donde estamos y ganar dinero jugando al fútbol. Tenemos que saber jugar con presión, porque sí vamos a Primera va a haber partidos con mucha más presión".

Sobre la clave del éxito en estos últimos compases de la temporada: "No creo que la tranquilidad sea lo más importante. Lo más importante ahora es el grupo o el equipo. Pensar ahora si juegas más o menos, ya no importa. Lo importante es que el equipo llegue al fin de semana y gane partidos. Tenemos un grupo muy bueno. Es un poco difícil tener tranquilidad, ahora con la presión. Ahora viene la mejor parte y tenemos que acabar la temporada muy fuertes".

Sobre la injusticia de los resultados respecto al juego en el último mes: "El fútbol no es un deporte justo. Puedes estar 89 minutos jugando muy bien y te ganan y marcan un gol. Contra el Lugo hicimos un partido casi perfecto, y nos llegaron tres veces para marcarnos gol. Sabemos que eso no es cuestión de suerte, en el partido pasan muchas cosas. No podemos cambiar lo que ha pasado, solo podemos ahora mejorar para el Huesca".

Sobre la final ante el Valladolid dentro de dos jornadas: "No pensamos en nada ahora en Valladolid, pensamos en nosotros. Miramos nuestro trabajo. Si no ganamos los partidos que tenemos antes del Valladolid, ese partido no va a ser tan importante como dicen. Ir partido a partido es el secreto".

Sobre el parón de selecciones que ha dejado fuera a Sadiq: "Debería parar para ser un poco más justo. Hay equipos que tienen más jugadores con sus selecciones y otros que no tienen. También es verdad que la Segunda División tiene muchos partidos, entonces por un lado lo entiendo. Eso a mí no me toca decidirlo, a mí me toca estar para el partido y hacer lo mío".

Sobre la confianza del equipo en esta temporada: "El pasado año, cuando llegamos a mayo o marzo, no fue fácil y la confianza fue para abajo. Este año todas las buenas personas que tenemos aquí, los entrenadores creen en nosotros más que nadie. Sentimos la confianza de la afición y queremos que nos ayuden. Sabemos que ocurrir otro mal momento, podemos perder dos o tres partidos. Tenemos que estar siempre con confianza y saber que podemos superarlo".