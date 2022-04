Huesca - Almería: crónica, resultado, goles y directo

El equipo indálico quiere dejar atrás sus problemas con el gol para volver a ser uno de los aspirantes más serios a la hora de conseguir el ascenso a LaLiga

El Almería, que está ofreciendo un buen juego en los últimos tiempos pero al que en las jornadas más recientes le está faltando acierto de cara a gol, se enfrenta hoy, a partir de las 18:15 horas, al Huesca en estadio de El Alcoraz.

El equipo indálico es un gran candidato para subir a LaLiga a pesar de que la racha reciente no le es favorable, como demuestra el que solo ha ganado un partido de los últimos cuatro que ha disputado; en la última jornada, en su estadio, perdió contra un rival directo, el Girona.

La UD Almería parece haber pasado página del partido del pasado domingo ante el Girona (0-1), en el que erró dos penaltis y dispuso de ocasiones para haber logrado otro resultado. Pero el fútbol no entiende de merecimientos y sí de victorias y esta no llegó y obliga a no fallar en ese propósito de lograr el ascenso directo.

El técnico mediterráneo Joan Francesc Ferrer, Rubi, puede volver a contar con futbolistas importantes como el nigeriano Sadiq Umar, que estuvo con su selección y que ha vuelto "fenomenal, está muy bien, perfecto de condiciones y con muchas ganas y tampoco ha llegado cansado", según señaló el preparador barcelonés, quien también dispone, tras su descanso por acumulación de tarjetas, del portugués Samú Costa.

Luego, el entrenador del Almería tiene las dudas de la disponibilidad de Largie Ramazani, con molestias en una rodilla por las que ya no estuvo en la convocatoria del anterior partido.

Sigue en directo el partido entre SD Huesca y UD Almería con ESTADIO Deportivo a partir de las 18:15 horas, con la crónica, goles y resultado. Durante la previa, todos los detalles y alineaciones confirmadas de ambos conjuntos. A la finalización del mismo, vestuarios y protagonistas.