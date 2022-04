¿Bajará el rendimiento Sadiq durante el Ramadán? Los datos sorprenden

En un mes muy importante para la comunidad musulmana, el delantero nigeriano de la UD Almería realizará esta práctica

El delantero de la UD Almería, Sadiq Umar, vive un mes muy especial. No es para menos, pues durante todo este mes de abril la comunidad musulmana celebra el Ramadán. Coincide precisamente en un periodo de tiempo muy importante para los rojiblancos, pues el club indálico se juega gran parte de sus aspiraciones por el ascenso directo en los cuatro partidos que ha de disputar en abril.



No hablaríamos demasiado de un rito religioso de no ser porque existe la creencia de que el Ramadán puede influir en el rendimiento de los futbolistas de forma negativa. Esto se debe al ayuno obligatorio que deben de afrontar los musulmanes desde que sale el sol hasta que se pone. Únicamente pueden comer y beber de noche, aunque hay algunas excepciones muy limitadas.



Sadiq seguirá el Ramadán un año más y es por eso que los aficionados rojiblancos temen algún bajón físico debido a estas condiciones alimentarias. Sin embargo, no es el primer ni último jugador musulmán que sigue este rito religioso y podríamos fijarnos en ejemplos como el de Karim Benzema, que anotó un hattrick hace tan solo unos días cuando ya estaba en época de Ramadán.



Incluso otros jugadores como Mohamed Salah también siguen este rito. Se dice desde Inglaterra, donde hay una gran comunidad de jugadores musulmanes, que podría ser muy negativo interrumpir el Ramadán para disputar partidos de fútbol, pues el equilibrio mental y espiritual se vería gravemente perjudicado en estos futbolistas.

El rendimiento de Sadiq durante el Ramadán es excelente



Si regresamos de nuevo al ejemplo de Sadiq Umar, podemos echar un vistazo atrás y revisar el rendimiento de la máxima estrella de la UD Almería en el periodo de ayuno del Ramadán. Normalmente siempre suele coincidir con la etapa más crucial de la temporada, durante los meses de marzo, abril o mayo, por lo que la exigencia es más dura si cabe.



En la pasada temporada, vistiendo la camiseta de la UD Almería, el Ramadán comprendió desde el 12 de abril hasta el 12 de mayo. Durante este periodo, el Almería disputó cuatro partidos. En todos estos encuentros Sadiq jugó como titular, únicamente siendo sustituido en un encuentro en el minuto 86.



Las cifras hablan por sí solas: 3 goles y una asistencia para el nigeriano en esos cuatro partidos disputados mientras se celebraba el Ramadán. Por lo tanto, las dudas quedan totalmente despejadas sobre el posible rendimiento de un jugador que cada día crece a pasos agigantados defendiendo la camiseta de la UD Almería.