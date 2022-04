Darwin Núñez tendrá nuevo representante...y el Almería ya se frota las manos

El delantero uruguayo es una de las alternativas en ataque para los grandes equipos europeos

El flamante delantero del Benfica y ex del Almería parece ser el nombre de la próxima ventana de fichajes del verano y no renovará su contrato con la agencia de representación que le lleva. Varios peces gordos del mundillo han querido pescarle. Desde el diario Record portugués ya lo dan por sentado sobre quién será su futuro representante y con el que podrá firmar contratos por una cifra millonaria si sale del club lisboeta, que todo parece apuntar a ello.

Se trata de uno de los mayores representantes del fútbol europeo: Jorge Mendes. El agente que lleva a la gran mayoría de futbolistas portugueses destacables en las grandes ligas ha puesto el ojo a la oportunidad de hacerse con Núñez. Algunos futbolistas a los que representa son Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, Diogo Jota o el argentino Di María.

Según apunta también el diario inglés The Athletic, con Mendes como representante del uruguayo, el jugador podrá aspirar a fichar por grandes equipos de la Premier League que provocaría un efecto dominó sobre el mercado de traspasos. El medio inglés sitúa al delantero en la órbita del Tottenham y del Manchester United. Si el ex de Peñarol fichase por alguno de estos dos equipos, la primera ficha en moverse sería la del delantero inglés Harry Kane.

No solo en Inglaterra ha sonado, sino que hace unos días saltaron las alarmas al ver a su representante actual, 'Chino' Lasalvia, andar por el Wanda Metropolitano. El representante del jugador ha protagonizado varios episodios que han hecho tomar la decisión definitiva del jugador de no continuar más con él como agente. Varios altercados con amenazas a la familia de Darwin hicieron que el jugador tuviera que cambiar de rutinas. Lasalvia llegó a presentarse en casa del jugador del Benfica en incluso, al ver que no le abría nadie la puerta, llamó a la esposa del uruguayo.

La no renovación con la agencia TMA y el relacionar el nombre de Mendes con el jugador han hecho frotarse las manos al Almería, que conserva un 20% sobre futuras ventas. La importancia de los representantes se verá reflejada en estos casos en los que pueden hacer subir de valor en el mercado al futbolista, ya sin contar que se habla de uno de los grandes del mundillo.