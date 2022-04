Rubi, el ascenso y su pronóstico: "Podemos salir muy beneficiados"

El entrenador de la UD Almería, Joan Francesc Ferrer 'Rubi', comentó en rueda de prensa la importancia del punto logrado en Pucela sobre la bocina

El técnico de la UD Almería, Joan Francesc Ferrer 'Rubi', atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa posterior al partido que enfrentó a los rojiblancos con el Real Valladolid en el estadio José Zorrilla. Un partido que estuvo cerca de tener un desenlace triste para los intereses de los almerienses, pero que, gracias a un gol in extremis de Rodrigo Ely tras un saque de esquina, terminó con un empate con sabor a victoria.

El míster catalán acudía a la sala de prensa del José Zorrilla con una gran sonrisa dibujada. Tal y como él reconocía, era "una sensación fabulosa". El empate supone ganarle el duelo directo al Valladolid y mantenerse una jornada en puestos de ascenso directo: "Veníamos aquí a ganar ante un gran equipo, en un gran estadio con una afición que ha estado con el equipo local tremendamente. Me siento contento porque sabíamos que el empate era un buen resultado".

Eso sí, la manera en la que llegó el gol del empate para los indálicos no fue la más común, tras un saque de esquina: "A balón parado hemos generado bastante peligro, Babic ha tenido un remate claro y alguna que otra situación. Estábamos acabando bien el tramo final del partido. Es cierto que el Valladolid ha jugado mejor en la mayor parte del partido, no me cuesta reconocerlo, a pesar de que hemos perdonado una gran cantidad de contraataques tremendos. En el tramo final estábamos mucho final y acercándonos al gol".

Rubi ya piensa en ese duelo directo entre Eibar y Valladolid: "Tenemos que aprovecharlo"



Sobre las dudas de la alineación de Pacheta, teniendo en cuenta las dudas con las que llegaban algunos futbolistas: "Teníamos solo una duda dentro de las lesiones del Pucela. No sabíamos si jugarían Plata, Iván o los dos. Nosotros también teníamos alguna sorpresa, como la posición de Ramazani cerca de Sadiq, que ha generado mucho peligro, justo lo que buscábamos. Al final es un pulso de dos grandes equipos con sus armas".

Sobre la guerra táctica sobre el césped en Pucela: "Tienen jugadores extraordinarios y muy dinámicos, con Monchu, Roque y Aguado. Conducen, te dividen, te eliminan... es una de las grandes virtudes de este equipo. Nosotros hemos intentado acumular mucha gente por dentro, sabiendo que íbamos a sufrir mucho por fuera, a cambio de tener a Ramazani cerca de Sadiq, esa era la idea".

Sobre la situación que dibuja ahora la tabla clasificatoria: "Es una jornada menos, es cierto que en el horizonte vemos ese partido entre Eibar y Valladolid. Si no fallamos esa semana, podemos salir muy beneficiados gracias a este empate. Nadie sabe cómo va a acabar esto, igual se rompe por algún lado, pero lo normal es que los tres equipos acabemos sumando muchos puntos".