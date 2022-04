Fichado como el nuevo Roberto Carlos, acabó en el calabozo y no lo quieren ni en Brasil; ahora regresa a Almería

Uno de los primeros fichajes de la era Turki sigue dando tumbos por el mundo del fútbol, después de varias cesiones infructuosas, regresará este verano a Almería

La UD Almería ha firmado a grandes jugadores desde la llegada a la propiedad del club indálico de Turki Al-Sheikh. El músculo económico del jeque saudí ha facilitado los fichajes de grandes jugadores como Darwin Núñez o Sadiq Umar, futbolistas que en otras épocas habría sido impensable ver defendiendo los colores rojiblancos.



Como todo en la vida, siempre hay luces y sombras. El capítulo de sombras se extiende primordialmente durante la primera temporada de la directiva de Turki. La compra del club se efectuó durante los primeros días de agosto, en mitad del mercado de fichajes. La nueva dirección deportiva se hizo cargo del club con la difícil tarea de convertir una plantilla destinada para Segunda B en una para luchar por el ascenso. Las prisas dejaron en Almería también algunos fiascos, como el de Jonathan Silva.



El Almería anunció el fichaje de Jonathan Silva por un millón de euros a Botafogo. El lateral zurdo prometía ser uno de los futbolistas brasileños del futuro y desde Brasil apuntaban a que podría ser el sucesor de Roberto Carlos o Marcelo en la 'canarinha'. Las buenas referencias hacia este futbolista no cesaban en redes sociales, algo que ilusionó bastante al respetable almeriense.



Sin embargo, poco tardó en darse cuenta el Almería de que no iba a durar mucho la aventura de Jonathan en tierras indálicas. El rendimiento del brasileño fue muy pobre durante la primera temporada. Únicamente se le recuerda una buena actuación, ante el Mirandés en casa. Todo lo demás, un desastre tanto defensivo como ofensivo.

Del calabozo a terminar jugando en un filial de un equipo de Segunda Brasileña: el declive de Jonathan Silva



Es por ello que Silva no entró en los planes rojiblancos para la siguiente temporada. Al no encontrar ningún equipo dispuesto a pagar una cantidad cercana al millón de euros que le costó a los indálicos, el Almería se vio forzado a buscarle acomodo en forma de cesión a la UD Las Palmas, un equipo que por su talante ofensivo podría haberle ido muy bien a Jonathan. Todo lo contrario: de hecho apenas jugó 13 partidos en toda la temporada.



De su estancia en Las Palmas nace uno de los episodios más oscuros y extraños de la carrera deportiva de Jonathan Silva. El lateral brasileño pasó una noche en el calabozo, después de que el propio hotel donde se hospedaban él y su pareja activara el protocolo por violencia machista después de que los huéspedes escucharan una fuerte discusión con gritos y voces. Eso sí, la pareja del futbolista no interpuso ninguna denuncia y fue puesto en libertad tras prestar declaración.



La temporada siguiente regresó a la que fue su casa, Botafogo, con la necesidad de volver a reencontrarse consigo mismo y su fútbol. A pesar de tenerlo todo a favor, tampoco ha conseguido ser importante en un equipo de segunda división brasileña. Ahora, las últimas noticias que llegan desde Brasil no son para nada alentadoras.



El entrenador del Botafogo está bastante disgustado con el rendimiento del jugador cedido por el Almería, especialmente tras el último partido que ha disputado con su equipo. Tan malo fue su partido, que Jonathan Silva ha sido relegado al equipo filial del Botafogo y el club brasileño no piensa prorrogar la cesión con el Almería, por lo que el futbolista tendrá que regresar a España este verano y el Almería tendrá, de nuevo, que buscar una solución para un problema enquistado.