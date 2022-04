Peñarol rompe la cesión del "diamante uruguayo" del Almería por unas "extrañas circunstancias"

El club uruguayo, del que procedió Darwin Núñez, ha decidido apartar definitivamente al llamado a ser el nuevo diamante uruguayo en las filas de la UD Almería

La UD Almería tendrá este verano mucho trabajo por delante. La dirección deportiva del cuadro indálico ya empieza a echar humo, teniendo en cuenta que se trabaja en dos escenarios muy distintos: el del posible ascenso del Almería a LaLiga Santander o el de seguir una temporada más en Segunda División por cuarto año consecutivo desde la llegada de Turki Al-Sheikh a la propiedad del club indálico.

En los episodios tanto de entradas como de salidas habrá mucho trabajo. En el caso de ascenso, se espera que el Almería realice un importante esfuerzo económico para adaptar la plantilla rojiblanca a las necesidades de una competición como la Primera División. También habrá muchas salidas en ese caso, aunque lo cierto es que algunas desvinculaciones se harán pase lo que pase deportivamente en el terreno de juego con el Almería.

Olivera será la primera salida del Almería este verano después de romper Peñarol su cesión



Es el caso de Cristian Olivera. El extremo uruguayo procedente de Rentistas firmó con la UD Almería en el verano de 2020, justo semanas después de que Darwin Núñez se convirtiera en la venta más cara en la historia del conjunto indálico. Junto a Olivera llegó Juan Manuel Gutiérrez y prometían ser los nuevos diamantes uruguayos que sucedieran al goleador de Artigas.

Las cosas no sucedieron tal y como pensaban en el seno del club indálico. A pesar de que la proyección y los informes de Cristian Olivera eran muy alentadores sobre su futuro, el extremo uruguayo no consiguió adaptarse al fútbol español. Después de un inicio de temporada en el que participaron poco, Olivera tuvo su oportunidad poco tiempo después.

Actuaciones calamitosas terminaron por relegar a Cristian Olivera al filial de la UD Almería, que militaba por aquel entonces en la ya extinta Tercera División, en busca de no frenar el desarrollo futbolístico del jugador uruguayo. Sin embargo, en la UD Almería B tampoco tuvo el protagonismo que se le podía presuponer así que la dirección deportiva encabezada por Joao Gonçalves tuvo que tomar cartas en el asunto.

Para liberar espacio en la plantilla y para conseguir que Olivera se reencontrara con su juego, el Almería dejó salir cedido al extremo rumbo a su país natal a mitad de temporada. En abril de 2021, Olivera llegaría a Peñarol en calidad de cedido durante el resto de la temporada y toda la siguiente campaña. Es decir, el 'Kike' Olivera permanecería en Uruguay, cedido por el Almería, hasta junio de 2022.

Tampoco ha sido el paso de Olivera por Peñarol muy fructífero. Aunque desde un inicio si que participaba de los planes del carbonero, no lo hacía con demasiada regularidad, alternando partidos con buenas actuaciones con otros en los que apenas sumaba minutos. Finalmente, ese castillo de arena ha terminado por derrumbarse al comienzo de este 2022.

Olivera ha sido apartado de Peñarol por problemas personales y entrena con un equipo de Segunda uruguaya



Hace pocos días pudimos saber que Peñarol no incluyó al jugador cedido por el Almería en la lista de 50 jugadores que inscribía para competir en la Copa Libertadores. Hoy nos hemos despertado en España con la noticia de que Cristian Olivera no continuará formando parte de Peñarol. El club carbonero ha decidido dejar de contar con el extremo cedido por el Almería y no volverá a regresar a Peñarol.

Las informaciones que surgen desde cerca de Peñarol apuntan a que el futbolista ha vivido unas extrañas circunstancias que le han mantenido mentalmente fuera del ritmo competitivo. Estos problemas de índole personal habrían motivado esta decisión por parte de Peñarol, cuyo entrenador aseguró en los últimos días que Olivera "no estaba en sus planes", y finalmente apartarlo del resto de la plantilla.

Ahora el futuro para Cristian Olivera se antoja ciertamente complicado. El extremo uruguayo se encuentra entrenando por su cuenta con un equipo de Segunda División uruguaya, el Miramar Misiones. Este club está gestionado por su agente, Edgardo Lasalvia. Mientras tanto, el Almería, que todavía sigue pagando su ficha, aguarda el momento de que Olivera tenga que regresar a la disciplina indálica para gestionar su más que probable desvinculación con el club rojiblanco.