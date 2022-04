Rubi: "Los futbolistas se están jugando contratos e imagen"

El técnico ha visualizado el choque en Burgos-Almería como una cita trascendental para conseguir el objetivo del ascenso

La UD Almería se juega un paso más para subir a Primera división, un objetivo que se marcaron a principio de año y que ahora mismo se encuentra en puestos para conseguirlo. En la segunda plaza de ascenso directo, al equipo de Rubi solo le queda ir sumando de tres en tres en los partidos. El encuentro de El Plantío será de los más difíciles que le restan al calendario.

En una entrevista para el Diario de Almería, Rubi ha mostrado los aspectos claves del encuentro frente al Burgos. Sobre todo ha repasado cómo encarrila el equipo al partido: "Tenemos una idea de juego reconocible, somos más de atacar que de defender, pero hemos incidido en el aspecto defensivo y me quedo con el crecimiento de muchos futbolistas. Tenemos toda la plantilla a disposición y mejor no se puede pedir".

El rival en su casa es hueso duro de roer. El Plantío se ha convertido en un fortín en el que "de 18 equipos solo han ganado 3 y nadie ha marcado más de dos goles y eso que estamos acabando la temporada", comentaba el entrenador catalán. Rubi tiene claro a qué se debe tal efectividad del Burgos en su campo: "El balón parado suyo es un espectáculo".

En cuanto a lo que resta de calendario, el Burgos CF es la primera piedra en el camino hacia el ascenso; sin embargo el exentrenador de Betis y Espanyol, entre otros, ha declarado que lo que viene después no será un camino de rosas y que los jugadores se juegan bastante en este tramo final de temporada: "Burgos no será definitivo porque en caso de no ganar seguiríamos teniendo una vida, pero perderíamos la oportunidad de llegar ante el Amorebieta para abrir un escenario nuevo. Si logramos ganar el que viene y el siguiente la confianza ya será que no se podrá escapar. Los futbolistas se están jugando contratos e imagen. Hoy en día los ojos de todos los organismos están puestos en que las situaciones deportivas sean normales", decía el técnico de Vilassar del Mar.

El entrenador del Almería ha aclarado que el marcador no sería el de un partido de tenis precisamente e insiste en el juego a balón parado del contrario: "Lo normal es que sea de marcador corto si no salimos con la empanada y logran que no tengamos la alegría de nuestro ataque. Hay que atender el balón parado".