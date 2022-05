Rubi: "Cada victoria significa estar tocando ya el ascenso"

El técnico de la UD Almería, Joan Francesc Ferrer 'Rubi', se ha pasado por los micrófonos de la sala de prensa del Mediterráneo para analizar el próximo partido ante el Amorebieta

El entrenador de la UD Almería, Rubi, ha comparecido ante los medios de comunicación en la mañana del jueves en la rueda de prensa previa al partido correspondiente a la jornada 39 de LaLiga Smartbank entre el Almería y el Amorebieta, donde el conjunto indálico se juega gran parte de sus opciones por ascender a Primera División

Sobre la presión añadida de jugar los lunes, algo que no soportó el Valladolid: "El tema de los lunes, hay que aceptarlo, las televisiones mandan y vivimos de ellos y hay que aceptarlo. Sí que es verdad que los resultados condicionan el nivel de presión del que juega el último. Esto lo viví también en el Barcelona y los jugadores lo comentaban, si jugaban antes o después del Atlético o del Madrid. Realmente afecta, no es una queja, tenemos que vivir con ello. Una vez acabado este proceso, se lo he querido agradecer a la plantilla que ha tenido esa capacidad de mostrar fortaleza, de superar la presión. No hemos ganado todos los lunes, pero hemos sacado buenos resultados".

Sobre el próximo partido, las opciones del Amorebieta y del Almería: "Cuando nada es seguro, todo es posible. La prueba la tuvimos ayer en el partido del Real Madrid: faltaban dos minutos y nada era seguro, por tanto todo era posible. Cada semana en cada liga tenemos situaciones en las que un equipo donde está peor clasificado es capaz de sacar el partido ante uno de los que está mejor. Nuestro rival está en su mejor momento, lleva un 9 de 15 y, a mí modo de ver, lo justo hubiera sido un 13 o 15 de 15. En San Sebastián hicieron un gran partido y en Las Palmas también. A partir de ahí, no quiere decir que no confiemos en que vamos a ganar, en que vamos a hacer un buen partido, pero es un equipo que incomoda. Hay que estar preparados para ver al equipo en las que le cueste un poco, el Amorebieta es un equipo muy vertical cuando roba y por lo tanto te mete el miedo en el cuerpo. La plantilla no me da ningún motivo para pensar que vamos a verlas venir o a tomarnos el partido de otra manera, en ese sentido estoy tranquilo".

Sobre la filosofía en el terreno de juego del Amorebieta: "Hay equipos que plantean los equipos a verlas venir, así también te lo ponen difícil, pero es algo más cómodo. Hay otros que van a incomodar al rival, a presionar y apretar arriba, lo que te propicia pérdidas de balón... el Amorebieta es uno de estos equipos. No digo que pueda cambiar de plan o no, ya lo veremos, pero la idea es siempre incomodar al rival".

Sobre todo el desempeño del equipo esta temporada: "Si esto no acaba bien, al final todo este trabajo habrá gente que no valorará este trabajo y solo valorará el final, por eso necesitamos ponerle la guinda al pastel. Cada entrenador tiene su manera, hay momentos en los que hay que dar continuidad al once y hay momentos en los que no tiene por qué ser así. Un entrenador no siempre tiene que actuar igual. Mi tendencia, en una plantilla tan agradecida, es dar juego. No es por capricho ni por ataques de entrenador, siempre buscando lo que ves durante la semana y luego analizando cómo puedes hacer daño al rival. Al final, el éxito son los futbolistas, son ellos los que hacen buena cualquier idea o cualquier planteamiento".

Sobre el buen ritmo de venta de las entradas para el próximo encuentro: "Es maravilloso. Ojalá podamos conseguir llenar el estadio. Lo que no podemos olvidar es que no tenemos nada hecho y seguimos necesitándoles, porque ahora ya quedan pocos partidos y cada victoria significa estar tocando ya el ascenso. Por favor, que sigan actuando como desde el primer día, que empujen y animen al jugador que falla un pase. Cuando la afición está apretando, el equipo saca una fuerza interior que no se sabe de dónde la saca, como pasó aquí el día del Sporting".

Sobre la situación en la clasificación: "Nosotros hemos llegado a estar a 14 puntos del tercero, esa lección la hemos aprendido: nunca hemos pensado que lo teníamos hecho. Ahora estamos a cuatro puntos del tercero, no nos podemos confiar ni mucho menos. Si tú ganas al Amorebieta, abres un escenario nuevo porque prácticamente estarás a un partido y poco de conseguirlo, o puede que un partido, ya veremos".

Sobre las famosas cábalas: "La afición y la prensa puede hacer cábalas, es lógico. Dentro del vestuario es un momento para no pensar mucho en qué va a pasar o dejar de pasar. Si ganas, entonces ya veremos que lo que va a pasar va a ser bueno".