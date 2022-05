Los jugadores del Valladolid, 'pillados' de fiesta horas antes del crucial partido contra el Eibar

Varios futbolistas fueron avistados en una conocida discoteca a menos de 48 horas del partido ante el Eibar y teniendo que entrenar a la mañana siguiente

Las cosas en Valladolid no están yendo todo lo bien que esperaban esta semana. Como diría el dicho, a perro flaco todo son pulgas, algo que celebran moderadamente en el seno de los clubes rivales: la UD Almería y la SD Eibar. El conjunto vallisoletano está entre la espada y la pared, después de perder ante la Real Sociedad 'B' en su feudo, y ahora encara un partido que no será ni mucho menos sencillo para los intereses de los de José Rojo 'Pacheta': una visita complicada a Ipurúa para medirse a un Eibar que podría poner un pie y medio en Primera con una victoria.

La semana comenzó con esa ya mencionada derrota en el José Zorrilla ante el filial de la Real Sociedad. El conjunto vallisoletano estaba obligado a vencer, puesto que Almería y Eibar habían hecho lo propio a lo largo del fin de semana. El caso es que, ya sea por la presión de jugar el lunes o por un exceso de confianza, el Valladolid no solo no consiguió la victoria, sino que perdió por 1-2 con dos goles en propia puerta de El Yamiq en un partido que no dejó buenas sensaciones en general para los aficionados pucelanos. Numerosos jugadores titulares no jugaron este partido, puesto que decidieron cumplir sanción por acumulación de tarjetas antes de visitar Ipurúa, en un partido que se antojaba como una final por el ascenso.

Tras esa dolorosa derrota, que terminaría en pitada por parte del respetable pucelano, el conjunto de Pacheta ha querido recomponerse y demostrar tanto a su afición como a los equipos rivales que el vestuario del Pucela estaba más convencido que nunca de que iban a ascender por la vía directa ya que "el Valladolid es el mejor equipo de Segunda". Pues bien, no han pasado ni dos días desde esas declaraciones y ahora se ha vuelto a reavivar la llama de la polémica.

De fiesta horas antes de un entrenamiento: el ambiente se caldea en Valladolid



Durante la madrugada del jueves al viernes, sobre las tres de la mañana, varios jugadores del Real Valladolid fueron pillados de fiesta en una reconocida discoteca de la capital de Castilla y León. Según el testimonio de una reconocida cuenta en redes sociales, numerosos jugadores del Pucela se encontraban en ese momento en la discoteca. "En el campo no sé, pero de fiesta son los mejores, vaya jugones" decía a altas horas de la madrugada.

Para dar notoriedad a este testimonio, minutos más tarde se publicó una foto con Jon Morcillo, jugador del Real Valladolid cedido por el Athletic, a eso de las tres de la mañana, acompañado del comentario: "Adjunto pruebas. Morcillo era el único que se dejaba hacer fotos". Aunque poco tiempo más tarde terminaría borrando la dicha foto, debido a que el propio futbolista cambió de opinión y le pidió que borrara la foto.

La oleada de comentarios negativos por parte de los aficionados del Pucela no se hizo de rogar, criticando ampliamente el compromiso de una plantilla que ha tenido muchos episodios extradeportivos negativos, como el sonado atropello de Gonzalo Plata por las calles de Valladolid.

Sin duda, no llega en el mejor momento esta 'pillada', pues toda la plantilla estaba citada a las 11 de la mañana para el penúltimo entrenamiento para preparar el duelo crucial, a vida o muerte para los pucelanos, ante el Eibar en Ipurúa. Hasta que no llegue la hora del pitido inicial, no sabremos si este incidente habrá afectado de forma negativa o habrá espoleado a la plantilla del Real Valladolid.