El Almería tendrá que esperar para ser de Primera

El conjunto indálico dependía del resultado del Valladolid para poder subir esta misma jornada, pero la victoria de los pucelanos atrasa el ascenso hasta, al menos, la semana que viene

La UD Almería tendrá que esperar una jornada más si quiere celebrar el ascenso a la Primera División. El conjunto rojiblanco podría haber sido equipo de LaLiga Santander esta misma jornada después de su victoria en el Reale Arena, pero los resultados ajenos no han acompañado para que se terminara dando esta situación. Tanto Valladolid como Eibar vencieron en sus respectivos partidos, por lo que los indálicos tendrán que esperar, al menos, una jornada más.

Tras la victoria ante el filial de la Real Sociedad, el conjunto indálico veía cómo, si el Valladolid no ganaba, se abrían dos opciones para que el Almería fuera equipo de Primera. En primer lugar, necesitaba una derrota de los pucelanos. Por otro lado, un empate del Valladolid y una derrota del Eibar también certificaban el billete a LaLiga Santander para los almerienses. Finalmente, el Pucela venció de forma solvente a una inofensiva Ponferradina y el Eibar estuvo cerca de pinchar en Leganés, pero volvía a sacar tres puntos de manera inexplicable una vez más.

Todo el vestuario se reunió el sábado por la tarde para vivir juntos ese partido entre el Valladolid y la Ponferradina en el palco del Estadio de los Juegos Mediterráneos, por si tocaba celebrar un ascenso a Primera División. Todos los jugadores llegaron a las instalaciones a primera hora de la tarde, pero finalmente se marcharían sin poder celebrar que el trabajo estaba terminado.

El Almería, si gana, será equipo de Primera y podría ser campeón de Segunda



Ahora todo quedará pendiente para la próxima jornada, donde el Almería dependerá de sí mismo para celebrar el ascenso frente a su afición el próximo sábado a las 21:00 contra el Alcorcón. Si los hombres de Rubi consiguen la victoria, serán matemáticamente equipo de Primera División. Además, un empate le serviría de igual manera si el Valladolid no gana en su desplazamiento a Ibiza.

El Almería podrá celebrar el ascenso en caso de victoria, pero podría no ser lo único que se festeje en el último partido en el Estadio de los Juegos Mediterráneos con la actual denominación. Si los rojiblancos sumaran tres puntos y el Eibar no ganara en casa ante el Tenerife, sería, además de equipo de Primera, campeón de LaLiga Smartbank por primera vez en su historia. Ya avisaron Rubi y los suyos que su ambición no se detendría solo con el ascenso, si no que el vestuario quería ser un equipo campeón.

Eso sí, delante estará un equipo como el Alcorcón, descendido desde hace ya varias semanas y colista de la categoría, pero que sigue demostrando profesionalidad y competitividad en todos y cada uno de los partidos que disputa, bajo el mando del ex entrenador de la UD Almería, el almeriense Fran Fernández. Ganó recientemente al Sanse y al Zaragoza, este último con goleada a domicilio, y le puso las cosas muy complicadas a un Real Oviedo enrachado.