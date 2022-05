Chumi recibe el alta médica y estará disponible para el Almería - Alcorcón

El central gallego cayó lesionado a mediados de febrero, cuando se fracturó el quinto metatarsiano de su pie izquierdo, y ahora regresa para la parte final de la temporada

La UD Almería celebra esta semana la reincorporación a los entrenamientos de uno de sus jugadores más importantes a lo largo del curso. A pesar de que ya había participado de manera eventual y parcial en alguna sesión, finalmente Chumi ha recibido el alta médica para competir este próximo fin de semana ante la AD Alcorcón.

El central gallego regresa a la competición después de algo menos de tres meses de baja, tiempo que se estimó en el momento de su operación por los doctores Ripoll y De Prado. Chumi hasta entonces era el futbolista de campo con más minutos sobre el terreno de juego, habiendo jugado prácticamente todos los partidos de la competición liguera hasta la fecha. La lesión supuso una baja muy sensible para un Almería que necesitaba volver a coger confianza y ritmo de victorias. No ayudó a suplir al gallego el único central sano disponible en aquel momento: Dani Carriço. El ex sevillista también sufrió dolencias musculares que imposibilitaron cubrir de forma eficiente el hueco dejado por Chumi.

La lesión de Chumi coincidió con una nueva plaga de bajas, especialmente en la zaga, lo que obligó al Almería a reforzarse con Rodrigo Ely y Nelson Monte. El primero estaba siendo un indiscutible, formando una sociedad rocosa e infranqueable con Srdjan Babic, tal y como hizo en la primera parte de la temporada el ex del FC Barcelona. Sin embargo, justo ahora es cuando más dudas se presentan en torno al estado físico del central italo-brasileño.

El regreso de Chumi a la titularidad, con las dudas de Ely, podría ser este mismo sábado



Rodrigo Ely se retiró con molestias del partido ante el Amorebieta, durante la segunda mitad. A pesar de que todo apuntaba a que no jugaría el próximo encuentro, las sensaciones fueron favorables y partió de inició en el Reale Arena. Precisamente allí tuvo que ser retirado en el descanso por unas nuevas molestias musculares. Ahora, tanto él como Ramazani serán duda para el sábado y se irá marcando su disponibilidad en función de la evolución de los dos futbolistas.

Por tanto, el regreso de Chumi podría estar a la vuelta de la esquina, teniendo en cuenta que Rodrigo Ely llegará entre algodones al que puede ser el partido del ascenso, en caso de victoria almeriense, ante el Alcorcón. Este sábado podría volver a unirse una de las mejores parejas de centrales más temibles y contundentes de la Segunda División: vuelven Chumi y Babic. Habrá que ver el estado físico en el que llega el central gallego, que se presupone óptimo.