Las notas del Almería frente al Alcorcón

Las calificaciones de los hombres de Joan Francesc Ferrer 'Rubi' tras pinchar de forma sorpresiva ante el Alcorcón y tirar el ascenso por la borda

La UD Almería ha tirado prácticamente sus opciones de ascender de forma directa esta misma noche, al haber empatado frente al Alcorcón. El resultado pudo ser peor, y es que el equipo de Fran Fernández pudo llevarse la victoria, pero un gol en el añadido de Arnau Puigmal consiguió un empate que podría ser vital a la postre para las posibilidades de los almerienses.

Estas son las puntuaciones de los jugadores de la UD Almería

NOTAS

FERNANDO: 8

Poco más pudo hacer. Salvó una ocasión antológica que habría supuesto el segundo tanto del Alcorcón. Se rompe así su racha de cuatro partidos consecutivos sin recibir gol.

POZO: 5

Encontraron muchos espacios a su espalda, aunque los intentó corregir con su despliegue físico. Se le llegó a ver muy precipitado y desesperado en el campo.

ELY: 6,5

Sus desplazamientos en largo hacia la banda izquierda lo más potable del primer tiempo. Después, fue el sacrificado para que ingresara un delantero más

BABIC: 6

Pocos duelos ganados en comparación a lo de costumbre. No estuvo muy contundente y los nervios y la presión le pasaron factura.

AKIEME: 5

No ha estado al mejor nivel, pero ha contribuido en las mejores acciones ofensivas de la segunda mitad. Le lastró mucho la presión del Alcorcón a su pierna buena.

DE LA HOZ: 6

Lo fue todo en el equipo de Rubi, pero aún así tampoco sirvió de mucho. El capitán indálico tiró con todo como pudo, pero murió en la orilla.

SAMÚ COSTA: 6,5

Movió al equipo durante el primer tiempo, pero el alto voltaje del partido provocado por el juego sucio del Alcorcón, hizo que viera la tarjeta amarilla y Rubi optara por dejarle en el descanso en el banquillo.

ROBERTONE: 5,5

El Almería necesitó a Robertone y lo encontró en contadas ocasiones. Encomiable trabajo ofensivo y defensivo en la sombra, pero no bastó.

RAMAZANI: 3

Sus fallos lastraron al equipo. Pases de seguridad que no llegaban a su destino, regates muy forzados, tiros con la pierna mala en posiciones desventajosas... todo mal.

LAZO: 2

La nada más absoluta. Venía cuajando buenos números, pero hoy desapareció del campo. No ensayó apenas disparos, no fue asociativo ni buscaba desbordar en banda, todo lo que hizo bien en fechas anteriores.

SADIQ UMAR: 3

No fue su día. Falló un mano a mano y no estuvo atinado con el balón en los pies. Fue de esos días en los que al nigeriano no le salía nada, ni siquiera su idilio con el gol. Ahora, deberá no ir a la selección para el partido ante el Leganés.

RUBI: 4

Queda claro que el equipo sufrió la presión de la gente de su propio estadio, lo que no sabemos es la capacidad que ha tenido para aislar a los jugadores. La dirección de campo, esta vez, fue deficiente.

PUIGMAL: 6

Aparecía espontáneamente en las jugadas de ataque, pero su nula ayuda en defensa lastró al equipo en los contragolpes del Alcorcón. Marcó el gol del empate.

APPIAH: 4,5

Una de cal y otra de arena. Ha mejorado mucho y se le nota, pero aún le queda un largo camino por recorrer. Tiene personalidad, pero en ocasiones se llenó de balón.

CURRO: 5

Ha tenido buenos momentos de asociación y fue peligroso en cierta medida, pero aún así siguió siendo insuficiente.

PORTILLO: 6

Sus pases fueron lo que habilitaron al Almería crear peligro en el área alfarera

SOUSA: 3,5

No ganó ni un balón por arriba, principal tarea encomendada.