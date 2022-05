Saltan las alarmas: la presencia de Sadiq en Leganés, en el aire

El delantero nigeriano de la UD Almería ha sido convocado por su selección para la disputa de dos amistosos, coincidiendo con la última jornada de liga

La UD Almería se ha metido en un serio problema en su lucha por el ascenso directo. Si bien el conjunto indálico sigue dependiendo de sí mismo, el pinchazo ante el Alcorcón ha supuesto un jarro de agua fría tanto moralmente como en las aspiraciones matemáticas de ascenso directo. El conjunto de Rubi debía vencer para celebrar el ascenso frente a su afición, cosa que no finalmente no se dio gracias al empuje sin precedentes de un Alcorcón que salió más motivado que nunca.

Ahora, el ascenso directo está más apretado que nunca para los tres equipos que luchan por subir sin tener que pasar por el durísimo playoff de ascenso a LaLiga Santander. Eibar, Almería y Valladolid están separados únicamente por dos puntos, con los dos primeros igualados en la tabla clasificatoria. Eso sí, el conjunto almeriense perdió el liderato debido a que los vascos tienen el duelo particular ganado.

Por ello, la última jornada se presenta al rojo vivo. El Almería tendrá que visitar Butarque para medirse al Leganés en la última fecha del campeonato liguero de Segunda División. A pesar del pinchazo en la penúltima jornada, el equipo de Rubi sigue dependiendo de sí mismo para lograr el objetivo tan deseado por el club de Turki Al-Sheikh: el ascenso a Primera División. En caso de victoria, el Almería ascendería e incluso podría hacerlo empatando, siempre y cuando el Eibar no empate o el Valladolid no gane.

La ausencia de Sadiq, una baja en el momento más crucial de la temporada



Para este importante encuentro la presencia de una de las máximas estrellas rojiblancas está en el aire. Sadiq Umar, el delantero referencia del equipo indálico, podría no estar disponible para Rubi para el próximo encuentro debido a que ha sido convocado por su selección nacional para la disputa de unos amistosos. El máximo goleador rojiblanco se tendría que marchar a Nigeria para concentrarse con el resto de los seleccionados para los amistosos ante México, el domingo 29, y Ecuador, el viernes día 3 de junio.

Todavía nadie se ha pronunciado al respecto desde el club indálico, aunque Rubi ya comentó la posibilidad de que el nigeriano no acudiera a la llamada de su selección en el caso de que hubiera algo en juego frente al Leganés. "No lo hemos hablado todavía, pero la lógica nos dice que, si nos jugamos algo frente al Leganés, Sadiq no irá a jugar unos amistosos" declaraba el técnico catalán cuando se conoció la convocatoria.

De momento, su presencia es una incógnita y ahora el Almería tendrá que activar la maquinaria para negociar con la federación de Nigeria para evitar la marcha de Sadiq Umar en este nuevo parón de selecciones tan inoportuno para los intereses del club indálico.