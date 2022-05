Los clamorosos errores arbitrales que ha sufrido el Almería contra el Leganés

En los últimos tiempos, los mayores escándalos arbitrales que han perjudicado al conjunto rojiblanco han tenido un denominador común: han sido contra el Leganés

La UD Almería se jugará el devenir de la temporada y de la próxima a un partido, que será este próximo domingo 29 de mayo a las 20:00 horas en el Estadio Municipal de Butarque ante el CD Leganés. El conjunto indálico depende de sí mismo para lograr, por fin, el tan ansiado ascenso a LaLiga Santander que tanto se le lleva resistiendo desde la llegada de Turki Al-Sheikh a la presidencia del club rojiblanco.

Aunque eso sí, el equipo dirigido por Joan Francesc Ferrer 'Rubi' ha tenido que superar el palo emocional que supuso empatar en casa ante el Alcorcón, colista y descendido desde hacía varias jornadas. Una victoria le habría sellado el billete para jugar la próxima temporada en Primera División, pero el ímpetu y el ataque de "profesionalidad" de los de Fran Fernández, sumado al nerviosismo generalizado de la plantilla, lo impidió.

Ahora el Almería se lo jugará todo en Butarque ante el Leganés, un rival que ya no se juega nada después de una temporada que no ha estado a la altura de las expectativas de los aficionados pepineros, en buena parte por la pésima gestión de Asier Garitano en las primeras jornadas del campeonato. Tras la llegada de Medhi Nafti, el equipo se salvó de la quema del descenso pero le faltaron jornadas para llegar a la lucha por los playoffs de ascenso. Los números hablan por sí solos: el Leganés es el octavo mejor equipo de la segunda vuelta, cosechando tan solo siete puntos menos que el Almería.

Para este compromiso, el Almería no solo deberá hacer frente a un gran equipo, dirigido por un ex del Real Valladolid, y superar el golpe moral que supuso no ascender ante el Alcorcón, sino que también tendrá que hacer frente a los fantasmas del pasado. Los últimos enfrentamientos ante el Leganés no han sido especialmente de buen recuerdo para el conjunto almeriense, a pesar de que el último se resolvió con una victoria del Almería esta misma temporada en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo.

La última visita a Butarque del Almería terminó con un escándalo arbitral



Dos de los mayores errores arbitrales que ha sufrido en contra la UD Almería en los últimos años han sido precisamente ante el club pepinero, ambos en la temporada pasada, cuando los dos equipos peleaban por el ascenso directo. La última visita a Butarque, campo en el que nunca han ganado los indálicos, es de infausto recuerdo. El Almería empataba el partido en la segunda parte y conseguía ponerse por delante tras un gol en propia puerta de Luis Perea con la mano. Sin embargo, el VAR e Iglesias Villanueva se sacaron de la manga una mano de Sadiq Umar que, por mucho que observemos las imágenes, nunca se llega a ver de forma clarividente y manifiesta, hecho teórico indispensable para que el VAR actúe. Finalmente, el Leganés vencería en el último minuto de ese partido, gracias a un gol de Omeruo a balón parado.

Varias semanas más tarde, el destino volvía a cruzar a ambos equipos y a una decisión más que controvertida. El Almería, después de dominar todo el encuentro con un futbolista más y fallar numerosas ocasiones clamorosas, conseguía ponerse por delante en el minuto 90 de partido gracias a un gol de Manu Morlanes. Lo que fue alegría se convirtió en decepción poco después, ya que una falta en ataque de Bustinza señalada por López Toca sería convertida, por arte de magia, en un penalti incomprensible decretado por el VAR. El partido terminó en empate y en la posterior rueda de prensa, el que era por entonces técnico del Almería, José Gomes, pronunció su famoso "¡Nosotros queremos respeto!" que dio la vuelta al panorama futbolístico nacional.

¿Se sumará un nuevo capítulo a la saga de errores arbitrales este próximo domingo? Por el bien del fútbol y de la integridad del deporte, esperemos que no sea así. De todos modos, lo que bien es seguro es que Almería entera temblará en Butarque.