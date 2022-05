Salva Sevilla no espera a la UD Almería y ficha por el Deportivo Alavés

El centrocampista fue vinculado al equipo indálico y tras acabar contrato con el RCD Mallorca era agente libre

Tras acabar su periplo deportivo en el RCD Mallorca, con el que consiguió la permanencia en LaLiga no de forma sencilla, Salva Sevilla se ha decidido ya dónde continuar su carrera deportiva y ha sido oficializado como nuevo futbolista del Deportivo Alavés para la temporada 2022/2023 con quien intentará lograr el ascenso a Primera división, objetivo prioritario para la entidad vasca, la cual ha apostado por Luis García Plaza como entrenador. El técnico ha sido una de la principales razones por las cuales el almeriense se ha decantado por el proyecto babazorro, puesto que ambos coincidieron en el equipo bermellón hasta que García Plaza fuera despedido durante la recta final de la anterior campaña.

De este modo, Salva Sevilla no espera a la UD Almería, el equipo de su provincia, dado que el centrocampista nació en Berja, al que se le vinculó semanas atrás como posible refuerzo del conjunto indálico en su regreso a la élite del balompié español. 'La Zona 10' de Radio Marca Baleares fue la que lanzó la noticia de que Salva Sevilla estaba en la agenda de la UD Almería. Un movimiento que no era visto del todo con buenos ojos por la parroquia almeriense, puesto que la relación entre Salva Sevilla y la UD Almería se rompió del todo el día en que el centrocampista almeriense vestía la camiseta del Real Betis, puesto que parte de la afición no olvida que Salva Sevilla celebró un gol en el Estadio de los Juegos Mediterráneos dirigiéndose a la grada.

De hecho, cuando saltó la noticia del interés de la UD Almería por Salva Sevilla muchas personas protestaron contra ese movimiento. Finalmente, no se dará el fichaje y los caminos de la UD Almería y Salva Sevilla parecen que nunca se unirán, puesto que el centrocampista, a sus 38 años, apura ya los últimos momentos de su carrera deportiva.

Por otro lado, esto supone un gran movimiento para el Deportivo Alavés, el cual contrata a un futbolista con experiencia y curtido en mil batallas que tiene la capacidad de jugar y liderar en partidos de máxima importancia con el ascenso en juego.

"El Deportivo Alavés y Salva Sevilla han alcanzado un acuerdo por el que el centrocampista andaluz, pasa a ser propiedad del club vitoriano. Sevilla (Berja, 18/03/1984) militó en las filas del RCD Mallorca la pasada campaña y firma por una temporada con la entidad de Paseo de Cervantes donde se reencontrará con su antiguo técnico, Luis García Plaza. El experimentado centrocampista, cuenta con un total de ocho temporadas en Primera División y este año, sumará su novena temporada en LaLiga. Ha pasado toda su carrera en España, en equipos como el Poli Ejido, Atlético de Madrid B, Sevilla B, Salamanca, Real Betis, Espanyol y Mallorca, donde ha conseguido un total de 59 goles. Ahora, el primer fichaje del técnico Luis García Plaza llega al Deportivo Alavés. ¡Bienvenido, Salva!", con este comunicado le dio la bienvenida el Deportivo Alavés a Salva Sevilla.