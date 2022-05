Leganés - Almería en directo: ¡alineaciones confirmadas!

El Leganés y el Almería disputan la última jornada de la competición, con los indálicos buscando su tercer ascenso de categoría y dependiendo de sí mismos.

La UD Almería busca en Butarque su tercer ascenso de categoría a LaLiga Santander. El conjunto dirigido por Joan Francesc Ferrer 'Rubi' dependía de sí mismo para lograr el tan ansiado objetivo marcado por la entidad indálica: alcanzar la primera división del fútbol español. En frente, un Leganés que estaba decidido a aguar la fiesta, pues varios personajes importantes, como el entrenador Nafti, gozaban de un pasado blanquivioleta.

La previa en las calles de Leganés fue espectacular. La ciudad del sur de Madrid se pintó de rojiblanco ante la invasión de 4000 rojiblancos que se recorrieron media España para alentar a su equipo en uno de los que puede ser uno de los partidos más importantes en la historia del club almeriense.

Rubi no sorprendía, al contrario. El técnico catalán sacaba el once de gala para la última batalla en la temporada regular, con el centro del campo en el que más confía el míster indálico. Tampoco hubo ninguna sorpresa en el once pepinero, que contaba con la titularidad de un Eraso que se despedía tras siete temporadas en el Leganés.

Alineaciones confirmadas:

CD Leganés: Riesgo; Palencia, Sergio, Bruno, Omeruo, Javi Hernández; Gaku, Rober, Eraso; Garcés, Muñoz

UD Almería: Fernando; Pozo, Ely, Babic, Akieme; De la Hoz, Samú Costa, Robertone; Ramazani, Portillo, Sadiq

Árbitro: Arcediano Monescillo (colegio castellano-manchego)