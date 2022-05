Juanma Moreno felicita a la UD Almería por su ascenso a Primera

El presidente de la Junta de Andalucía se ha desplazado a Almería para celebrar el ascenso a Primera del conjunto indálico

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), ha destacado este lunes el impacto económico que supondrá para la provincia almeriense el ascenso a Primera División de la Unión Deportiva Almería, así como la promoción de "marca" que supondrá para esta tierra.

Así lo ha señalado durante una visita institucional al Ayuntamiento de Almería con motivo de este ascenso, subrayando el "impacto en la promoción de marca" de la provincia porque un equipo de Primera tiene "un nivel de capacidad de difusión mediática como ningún otro deporte", con "minutos de radio y televisión en 'prime time'".

A esta "promoción brutal", Moreno ha sumado las visitas que supondrá para la provincia partidos con equipo de "categoría mundial" como el Real Madrid, que tienen "aficiones que los acompañan en todos y cada uno de sus encuentros", lo que beneficiaría a la restauración, la hostelería y la economía en general de Almería.

Moreno ha mostrado su orgullo y satisfacción por la consecución de este "sueño colectivo" de salir del "pozo de la Segunda división", que se ha hecho con "tesón, compromiso, esfuerzo, sacrificio" y la "unión de toda una ciudad, toda una provincia" empujando para conseguirlo.

"Eso no sólo demuestra el proyecto que tiene una entidad deportiva, sino también el proyecto de una provincia que sueña en grande. Almería es una ciudad, una provincia de primera que está en primera línea en todos los aspectos", ha dicho de esta "gran potencia" con sectores pujantes como el agroalimentario, el mármol o un "turismo creciente".

Por ello, celebró que ahora también tenga a un equipo en la "mejor liga del mundo", confesando en tono jocoso que anoche, como una semana antes en el propio campo de la UD Almería, estuvo a punto de tener "un infarto", destacando que el Alcorcón ha sido "una vez más el protagonista" de este resultado al posibilitar el ascenso.

"Las cosas han salido como tienen que salir (€) No podía dejar de saludar en nombre de todos los andaluces y trasladar a todos los vecinos de Almería nuestra satisfacción y orgullo. Es el orgullo entero de toda Andalucía (€) Enhorabuena, Almería. Viva Almería", ha añadido.

Por su parte, el alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha agradecido a Moreno que haya acudido a compartir la "ilusión, la enorme alegría" de la ciudad, asegurando que en las últimas semanas se ha demostrado en primer lugar que "la categoría no se gana, se tiene", al igual que Almería ha enseñado que es una "ciudad de primera".

También, ha dicho, se ha demostrado que Almería "no tiene límites, no tiene techo", y ha subrayado la "magnífica noticia" del ascenso para aficionados y no aficionados porque no hay un "fenómeno global más importante que el fútbol", y en este caso en una de las "ligas más competitivas" que cada quince días llevará a la ciudad a los mejores equipos, "con lo que ello conllevará para la hostelería, el empleo, el comercio o la restauración".

"Almería se ha volcado (€) La ilusión está latente en todas las esquinas", ha manifestado el regidor, quien ha revelado que Moreno lo llamó anoche para "compartir esa alegría que, como almeriense que es, hace propia", ha añadido.

Así, considera que se ha comenzado a "construir algo muy bonito que se va a prolongar en el futuro", apuntando que el Ayuntamiento seguirá trabajando de la mano del equipo, "en positivo", para que este proyecto "eche raíces en Almería".