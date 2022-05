La celebración del ascenso del Almería, en directo

El Almería celebra en su estadio la consecución del tercer ascenso a la máxima categoría del fútbol español

Después de una jornada sin descanso, en la que todo se alargó para deleite de los aficionados en las calles, tocaba el momento de celebrarlo como tocaba: en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. Con algo más de media hora de retraso comenzó el momento tan deseado para los aficionados, jugadores, cuerpo técnico y directiva: la celebración del tercer ascenso a la Primera División del fútbol español.

La primera actuación de la noche fue una de las más esperadas por toda la hinchada rojiblanca. Después de popularizarse en las redes sociales, Pilar Bogado, cantante onubense y pareja de Alejandro Pozo, el himno en versión flamenca de la UD Almería sonó en el Estadio de los Juegos Meditérraneo, acompañada de Guillermo Fernández a la guitarra, compositor del himno actual de la UD Almería, ''Generación Rojiblanca". Las luces de las linternas de cada aficionado se iluminaron.

Después, comenzaría el turno de recibir a los futbolistas que han participado en la dinámica del primer equipo. En primer lugar, serían Caballero, Fuoli, Puñal y Gilbert, jugadores del filial que han participado de forma activa con el primer equipo. Luego, comenzó la presentación uno a uno de los futbolistas por el orden del dorsal.

Uno de los más destacados fue el show que montó Íñigo Eguaras emulando a Pepe Reina, cuando hacía de speaker en las victorias de la selección española. Volvía a sacar a la luz aquello del: "¿Camarero? ¡Una de champiñones! ¡Campeones, campeones, oe, oe, oe!", algo que entregó a la grada indálica por completo. Después Robertone también se arrancaría con un nuevo cántico para encender a la grada.

Como no podía ser de otra manera, Juanjo Nieto tuvo su momento de gloria al salir al terreno de juego, saliendo con una bengala roja encendida por todo el terreno de juego. "Ha sido un año muy complicado por mi lesión" comentaba el lateral diestro, lesionado del cruzado en febrero. Quiso agradecer a todo el mundo con un cántico de nuevo iniciado desde el escenario preparado por el Almería. Alejandro Pozo, compañero de posición, también salió al estrado eufórico y volvió a repetir aquello de "me vais a tener aquí por muchos años". Precisamente también un ex-sevillista salía con el look más extravagante de la noche: Carriço, ataviado con una bandera de Portugal al cuello y unas gafas de sol, salía a agradecer al público todo el apoyo durante el año en "una temporada muy complicada" ya que "quería haber ayudado más en el campo", destacando que el equipo es "una familia".

