El motivo por el que el Almería podría fichar a Meseguer a precio de ganga

Desde Miranda, dan pie a un nuevo episodio en el culebrón de Víctor Meseguer con el Almería, que suma ya dos temporadas de duración

La UD Almería sigue planificando su plantilla para la próxima temporada, la primera bajo el mandato de Turki Al-Sheikh en Primera División. Para ello, primero ha confirmado algunas salidas y ha ejecutado todas las opciones de compra obligatorias en caso de ascenso. En total, de partida el Almería ya se ha dejado una cantidad cercana a los diez millones de euros, algo que suplirá con los derechos que todavía tenía el club indálico sobre la futura venta de Darwin Núñez al Liverpool.

Han sonado varios jugadores con más o menos fuerza en las últimas horas, como es el caso del guardameta del Granada CF, Luis Maximiano. Sin embargo, hay operaciones que el Almería prefiere cocinar a fuego lento y esperar el momento oportuno para dar el zarpazo, como podría ser un posible regreso de Manu Morlanes al Power Horse Stadium. Lo que no cabe ninguna duda es que la opción de Víctor Meseguer entra dentro del grupo de estas últimas, aunque se encamina a convertirse un culebrón que afronta ya su segunda temporada.

Los primeros rumores colocaban al Almería a la cabeza por hacerse con los servicios del centrocampista del CD Mirandés por, aproximadamente, 2 millones de euros. El Almería estaría también compitiendo con el Villarreal por el fichaje de Meseguer, aunque ahora llegan voces discordantes desde el entorno del club jabato que cuestionan estos rumores.

No hay ofertas firmes por Meseguer y saldrá por un precio inferior a los 2 millones de euros



Según ha informado El Correo, ni el Mirandés ni el propio futbolista ha recibido ninguna oferta formal de ningún equipo. Admiten, eso sí, interés de algún club por la situación de Meseguer en el Mirandés, pero nada más avanzado. Lo que más sorprende son unas declaraciones de una fuente muy cercana a las negociaciones por la parte del Mirandés, que desvela un motivo por el que Meseguer podría salir a un precio muy inferior de esos dos millones de euros de los que se habló en su momento.

"No hay negociaciones avanzadas con nadie. ¿Quién va a pagar dos millones de euros por un jugador al que le queda un año de contrato? La gente está flipando. Los clubes no están para regalar dinero y además es que aún no ha empezado el mercado. Es rotundamente falso que hoy en día haya habido alguna oferta en firme" reclaman desde el entorno del Mirandés.

Según esta fuente, ningún club se acercará a los dos millones de euros que pidió en su día el Mirandés al Almería y podría salir del conjunto castellanoleonés por mucho menos dinero, algo que haría la operación mucho más asumible para el Almería en este mercado. En caso de no llegar a un acuerdo, Meseguer podría negociar con el equipo que quisiera a partir de enero de 2023, cuando le falten 6 meses para expirar su contrato.