Guti recuerda su pasado con Darwin Núñez en Almería y se sorprende por su destino

El ex entrenador del Almería alaba a Darwin Núñez

El ex entrenador de la UD Almería habló claramente sobre la etapa en la que dirigió al próximo jugador del Liverpool

Son horas clave en el futuro de Darwin Núñez. El Benfica anunció este pasado lunes que vendía al futbolista uruguayo por 75 millones de euros fijos más 25 en concepto de variables al Liverpool. El delantero charrúa encandiló a Jürgen Klopp en la eliminatoria de Champions League que cruzó al Benfica y al Liverpool en los cuartos de final y finalmente se ha hecho con sus servicios, a expensas de cerrar los últimos flecos con el futbolista.

El Almería se llevará una buena tajada de este traspaso, pues se reservó el 20% de la plusvalía de una futura venta del futbolista uruguayo. Esto quiere decir que el conjunto indálico se llevará, de partida, 10,2 millones de euros más otros cinco millones en el caso de que se cumplan todas las variables estipuladas en el trato.

A pesar de este traspaso millonario, hay muchos que todavía no conocen el potencial de Darwin Núñez. En Almería empezó a despuntar como una de las sensaciones de la Segunda División, pero la poca atención mediática que recibe la categoría de plata hizo casi pasar desapercibido este diamante en bruto que tenía el fútbol español. Precisamente alguien que le conoce muy bien de su etapa en el Almería ha querido explicar cómo es el charrúa.

Guti alaba a Darwin y "no entiende" cómo nadie le fichó en España



José María Gutiérrez 'Guti' fue entrenador de la UD Almería durante la temporada 2019/20, precisamente cuando llegó Darwin a las filas rojiblancas. En El Chiringuito ha querido explicar el perfil del próximo fichaje del Liverpool: "Era un niño cuando yo le tuve, seguramente ha madurado en estos años. Es un nueve puro, va muy bien al hueco. Es muy rápido, muy potente y va bien de cara a gol. Le cuesta todavía un poco la asociación cuando no está tan dentro del área, pero creo que es un nueve de mucho futuro".

Guti también mostró su asombro porque finalmente Darwin no continuara en España en aquella época y se marchara al Benfica: "En su día, a mí me sorprendió que ningún club español, después de la temporada tan buena que hizo en el Almería, no se fijara en él y se fuera al Benfica. Creo que la liga portuguesa le ha venido bien para dar ese salto para coger un poco más de tablas y fichar por el Liverpool".

También desveló cómo era la relación personal con Darwin Núñez: "Teníamos una relación muy buena, desde que llegué. A nosotros nos dio mucho. Muchas de las victorias que nosotros conseguimos fuera de casa fueron gracias a él". Ahora, el uruguayo buscará hacer lo mismo que con Guti, pero al máximo nivel mundial.