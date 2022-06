Giro inesperado en la llegada de Morlanes al Almería

El centrocampista maño dejó un gran recuerdo en el Mediterráneo y hay interés por parte del Almería, pero todo se puede torcer

La UD Almería está preparando despacito y con buena letra la planificación de la próxima temporada, la que significará su regreso a LaLiga Santander tras siete temporadas en el infierno de la Segunda División. Lo ha hecho de la mano del ambicioso proyecto de Turki Al-Sheikh que, si ya lo hacía en la categoría de plata, levanta mucha expectación de cara a este mercado de fichajes.

Todavía el mercado va muy lento y las incorporaciones que se han podido finalizar se pueden contar con los dedos de las manos. De momento, el único capítulo en el que tiene pleno poder el Almería es en el de las salidas, donde sigue intentando buscar acomodo a los jugadores con contrato que no cuentan para Joan Francesc Ferrer 'Rubi' la próxima campaña. Eso sí, tres bajas son seguras, puesto que Makaridze, Buñuel y Monte cumplían contrato y los rojiblancos no les han renovado.

Con el ascenso a Primera se abren muchas puertas que en el pasado estaban cerradas, tanto por motivos económicos como deportivos. Es lo que ocurrió con Manu Morlanes la pasada temporada. El que fuera el mejor futbolista de la 2020/21 estaba cedido por el Villarreal con opción a compra, cláusula que ejecutaría el Almería en verano. Sin embargo, los groguets no querían deshacerse del maño, por lo que activaron enseguida una opción de recompra que hizo ganar al Almería un millón de euros.

El Villarreal no contaba con Morlanes para la primera plantilla y no querían cortar su progresión, por lo que se marchó cedido a un equipo de Primera División, el Espanyol, y ahí los indálicos no entraban en la ecuación. Esta temporada, tras ascender, muchos eran los que pedían la llegada del centrocampista, que no tuvo suerte en su cesión al conjunto perico.

El Villarreal quiere que Morlanes continúe en su equipo si sale Coquelin



De hecho, el Almería preguntó por la situación de Morlanes al Villarreal, para conocer los planes tanto de club como jugador. Ese interés existe por ambas partes, pues el entorno de Morlanes reconoce que el Almería sería una buena opción para el desarrollo del futbolista. Ahora bien, el Villarreal puede que no haya dicho su última palabra y quiera retener al maño en su equipo.

Según publica el diario As, el conjunto groguet estaría sopesando la posibilidad de que Morlanes se quede en el Villarreal esta temporada. El jugador deberá regresar a la disciplina del submarino amarillo para realizar la pretemporada, pero su continuidad dependerá de si sale de la plantilla Francis Coquelin, que ha recibido interés del fútbol francés. La salida del centrocampista francés se vería con buenos ojos en La Cerámica, puesto que se amortizaría su fichaje y se ahorraría una de las fichas más altas de la actual plantilla.

El que consideran en Villarreal más capacitado para suplirle es a Manu Morlanes, si bien no ha gozado todavía de la confianza regular de Unai Emery. También podría encontrar hueco en esa plantilla Álex Baena, una vieja aspiración indálica, que viene de ascender a Primera con el Girona en el playoff de ascenso. Dependería de otra salida, la de Moi Gómez.