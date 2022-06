El Almería se lo arrebató al Celta, causó dudas y con Rubi se ha convertido en indiscutible; ahora, un grande se interesa en él

El conjunto rojiblanco ve cómo recibe numerosas ofertas por los jugadores que han conseguido el tan ansiado ascenso a LaLiga Santander

La buena temporada cosechada por los pupilos de Joan Francesc Ferrer 'Rubi' han posibilitado que la UD Almería consiga el ascenso a LaLiga Santander después de siete años en Segunda División. Obviamente, este hito no habría sido posible sin la aparición en la escena de Turki Al-Sheikh cuando compró el club al por entonces presidente Alfonso García. Gracias a la inversión millonaria del ministro saudí, el Almería ha podido formar una buena plantilla para conseguir ese ascenso de categoría.

En algunos casos, el desembolso que ha tenido que realizarse por algunos jugadores ha sido más que arriesgado si hablamos de un equipo de la categoría de plata del fútbol español. Sin ir más lejos, es el caso de Darwin Núñez o de Sadiq Umar. Por ambos se pagó más de 4 millones de euros en su momento. Aunque el fichaje más caro de la historia fue Arvin Appiah, por el que se pagaron 9 millones de euros al Nottingham Forest.

No alcanza esa cifra, pero es igual de importante, la del traspaso de Lucas Robertone. El Almería se hizo con los servicios del centrocampista argentino por 3,24 millones de euros. De esta forma se adelantaría en su día a equipos como el Celta, que estuvo interesado en firmar a Robertone debido a que era del gusto de Coudet. Fue una apuesta arriesgada y el argentino debía llegar con la vítola de jugador importante.

Le costó arrancar desde un inicio, pues llegó con la competición ya iniciada y se perdió los meses de pretemporada. En el esquema de José Gomes no encontraba su sitio, puesto que en Vélez jugaba en un 4-3-3 y el portugués no se movía de su 4-2-3-1, algo que dejaba a Robertone en tierra de nadie. Es por ello que hasta que no llegó Rubi en las últimas jornadas del campeonato no se vería a un Robertone más cómodo en el terreno de juego.

Esta recién terminada temporada ha sido la de la confirmación. A pesar de haber sufrido varias lesiones que le han mantenido en el dique seco varios meses, el argentino se ha ganado el puesto de titular firmando actuaciones brillantes en la zona medular. La confianza de Rubi ha sido clave para dar un impulso a su trayectoria en el Almería y ser importante en el ascenso indálico. Precisamente gracias a ese ascenso, Vélez recibirá 3 millones de euros por un 30% de Robertone, debido a una cláusula estipulada en su fichaje.

River Plate se interesa en Robertone para sustituir a Enzo Fernández



Su buen rendimiento no ha pasado desapercibido y ha llamado la atención de otros clubes, como ha ocurrido con la mayor parte del grueso de la plantilla indálica. Según informan desde Argentina, River Plate estaría sopesando la contratación de Robertone para suplir a Enzo Fernández en el caso de que se marche del club. No es la primera vez que River se interesa en el jugador del Almería, puesto que la pasada campaña el club rojiblanco rechazó una oferta de cesión del Millonario por 400.000 euros más una opción de compra posterior de 8 millones de euros por Robertone.

Será sin duda una empresa muy difícil para River hacer que el Almería se desprenda de uno de sus mejores futbolistas, por lo que la oferta de uno de los grandes de Argentina debería ser importante para que se produzca una hipotética marcha de Robertone de tierras almerienses.