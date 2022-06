El futuro de Cavani se decide: llega una oferta mareante, lejos de España y con un ex del Almería como impulsor

El delantero charrúa se ha ofrecido a varios clubes de LaLiga, pero finalmente la balanza se podría decantar gracias a una oferta multimillonaria lejos de España

Edinson Cavani está siendo uno de los nombres del mercado. El futbolista charrúa termina contrato con el Manchester United el próximo 30 de junio y no renovará su compromiso con el cuadro inglés, por lo que se encuentra como agente libre en busca de un nuevo equipo. Sin duda, es uno de los delanteros más apetitosos del mercado pues, a pesar de tener 35 años, es un ariete con experiencia y con el gol en la sangre que puede sumar en prácticamente cualquier equipo del mundo.

El delantero uruguayo, desde que se supo que no continuaría en Inglaterra, ha sido objeto de interés de muchos equipos, especialmente en España. Cavani ha sido relacionado con Sevilla, Real Sociedad o Villarreal y en los últimos días se ha podido conocer el ofrecimiento del delantero al Rayo Vallecano. Incluso se llegó a rumorear que la UD Almería de Turki Al-Sheikh estaría interesada en anunciar a Cavani como su bomba pero, tal y como pudimos confirmar en ESTADIO Deportivo, no existió ningún contacto aunque desde el entorno del futbolista no se le cerraron ni mucho menos las puertas a llegar al Almería en caso de que existieran condiciones favorables para ello.

Las pretensiones económicas de Cavani son bastante exigentes, teniendo en cuenta que la situación económica no pasa por su mejor momento en la gran parte de los clubes de LaLiga Santander. Alrededor de cuatro millones de euros estaría pidiendo el internacional uruguayo a razón de temporada, un salario desorbitado que no pueden complacer la mayoría de clubes españoles.

Por eso mismo es por lo que Cavani estaría valorando seriamente ofertas de otros países con ligas menos competitivas, aunque eso pudiera restarle en su preparación de cara al próximo Mundial de Catar de 2022 que se celebrará a finales de este mismo año.

Cavani se aleja de España: ha recibido una mareante oferta del Al Sadd de Catar



Según hemos podido saber en ESTADIO Deportivo, Edinson Cavani ha recibido una astronómica oferta para incorporarse al Al Sadd catarí. Las condiciones económicas del club de Catar son, sin duda, las mejores de todas las que se le han ofrecido al delantero charrúa, por lo que esto podría decantar la balanza en el futuro de Cavani. En estos momentos, la oferta del Al Sadd hace que se reduzcan las posibilidades de ver a Edinson Cavani en LaLiga Santander la próxima temporada.

Mucho tiene que ver en esta oferta un ex entrenador de la UD Almería. Juanma Lillo abandonó el Manchester City, donde estaba ejerciendo como segundo entrenador de Pep Guardiola, para encargarse de la dirección del Al Sadd como primer entrenador de la plantilla. Lillo habría expresado su deseo de contar con Cavani y el club catarí lo considera la prioridad número uno de cara a su proyecto la próxima temporada, precisamente en el año donde se disputará el Mundial en el propio país de Oriente Medio.

Habrá que ver finalmente cuál es la última decisión de Cavani: si pesa más el aspecto económico de cara a percibir un último gran contrato en su carrera o, por el contrario, prima más lo deportivo con la perspectiva de llegar adecuado a un ritmo competitivo para el Mundial de Catar.