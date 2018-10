Marcelino: "Esperamos al Barcelona del día del Tottenham"

Paterna (Valencia), 6 oct (EFE).- El entrenador del Valencia, Marcelino García Toral, dijo que este domingo espera la mejor versión del Barcelona, la que ofreció el miércoles en Liga de Campeones ante el Tottenham, y apuntó que para ganar al equipo catalán deben estar "muy acertados" y que su rival no ofrezca su máximo rendimiento.

"Esperamos al Barcelona del día del Tottenham y eso tenemos en mente. En los partidos anteriores quizás no tuvo un nivel colectivo como en Londres pero al Athletic le pudo ganar y contra el Girona jugó con diez muchos minutos. En los partidos de casa hizo méritos para lograr una victoria. Sabemos que jugará al máximo nivel y con los mejores jugadores que considere su entrenador para ganar", dijo Marcelino.

"Nunca puedes pensar que hay un mejor momento porque todos acertaríamos la quiniela. Si estamos muy acertados y ellos no están a su más altas nivel, pues son las circunstancias que se tienen que dar para ganar al Barça", agregó en rueda de prensa.

El entrenador del Valencia ofreció su visión del partido y cómo su equipo puede ganar al Barcelona y reconoció que buena parte de sus opciones pasan por detener al argentino Leo Messi, "sobre todo cerca del área", apostilló.

"Sabemos todos los que nos hemos enfrentado a Messi su verdadero potencial. Intentaremos que participe las menos veces posible y sobre todo en sus zonas de máxima influencia. Es muy difícil pararlo y ojalá no tenga él su día y seamos capaces de que participe lo menos posible y menos cerca del área donde es absolutamente determinante", indicó.

Marcelino confesó que ante el Barcelona sería una buena ocasión para lograr la primera victoria como local de la temporada.

"Jugamos dos grandes equipos, para nosotros sería un paso adelante ganar al Barcelona. Somos el Valencia, queremos estar en la parte alta de la tabla y hemos ganado menos de lo que queríamos y ahora tenemos la posibilidad de ganar nuestro primer partido ante la afición, aunque sabemos la dificultad que conlleva enfrentarnos al Barcelona", explicó.

Además, el entrenador asturiano quiso poner en valor la trayectoria del equipo hasta ahora, a pesar de que sólo ha ganado un partido, y aseguró que "nunca vi tan mal" al equipo como el entorno habría podido asegurar y recordó que "muchos partidos" pudo haberlos ganado.

"Es imposible juzgar en qué punto está el equipo y es igual de fácil decir que tenemos un amplio margen de mejora. El equipo ha ido creciendo y tienen una mejora sostenida pero es que os lo puedo decir ahora: no lo vi tan mal. No vi un equipo vulnerable, apático, dejado, nunca. Desde que inició la competición no dio esos síntomas. Pudo ganar más de lo que ganó y nos faltó continuidad", afirmó.

"Creo que hemos mejorado pero es que mi sensación y análisis es que en muchos partidos estuvimos cerca de ganar, pero ahora estamos siendo más sólidos y compactos y hay jugadores que ahora tenemos y otros que han mejorado su nivel de forma porque la pretemporada estuvieron compitiendo. Nos acercamos a nuestro máximo nivel pero tenemos margen de mejora", finalizó.