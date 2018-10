Marcelino: "No estamos en crisis, no vamos a dar bandazos"

Marcelino: "No estamos en crisis, no vamos a dar bandazos"

Valencia, 26 oct (EFE).- Marcelino García Toral, entrenador del Valencia, aseguró que, pese a la falta de victorias en este arranque de temporada, no están en crisis y no va a variar significativamente la manera de jugar del equipo, ya que reiteró su confianza "absoluta" en unos jugadores que dice que "sufren" y que tienen "falta de confianza".



"No estamos en crisis, identifico crisis con perder de forma habitual y nosotros no perdemos. La situación es negativa por inesperada. La fórmula en estos quince meses ha sido exitosa, así que no tenemos que ir dando bandazos. Si lo hago, desde el otro lado pensaría que el entrenador está nervioso, ha perdido credibilidad o que duda", señaló en una rueda de prensa en la que se mostró convencido de que "los jugadores creen en lo que hacen".



"No vamos a dar vueltas. Lo único que tenemos que hacer es aumentar lo que estamos haciendo de manera continua los 90 minutos y convertir todo eso en victorias", añadió.



El entrenador dijo que el camino es "crear mas ocasiones, chutar más a puerta, ganar duelos y tener mas efectividad. Eso se logra con repetición, esfuerzo trabajo y mentalidad positiva".



El técnico asturiano dijo que la plantilla "ha mostrado calidad suficiente" y que "los resultados no corresponden a los merecimientos".



"No podemos obviar un componente, que el equipo tiene una falta de confianza individual que la temporada pasada no vivimos porque empezamos muy bien. Es una realidad que tenemos que asumir y no podemos mirar para otro lado", señaló.



"Pero los jugadores se han ganado un crédito, no son justos los resultados que han obtenido por sus merecimientos y por eso nuestra total confianza en ellos", añadió.



Marcelino comentó que unas declaraciones de Rodrigo Moreno, en las que dijo que deben ser más atrevidos, y se mostró convencido de que no lo dijo "porque hagamos planteamientos sino porque el equipo se tiene que soltar más, no es por que nos metamos atrás, no es así, seguro que lo dijo desde ese punto de vista".



El técnico se mostró convencido de que la "normalidad" va a volver y que los delanteros "van a volver a meter goles, por el trabajo colectivo y por sí mismos". "Tenemos absoluta confianza en nuestros delanteros y en todos sus jugadores"



El entrenador se mostró absolutamente convencido de que llegarán las victorias pero dijo que de los doce partidos disputados solo el Juventus les ha superado claramente y de los otros dos partidos "solo pondría dos peros, el segundo tiempo del Espanyol y el del Young Boys".



"Estamos a seis puntos de la Champions en la Liga y con opciones de pasar la fase de grupos", comentó, aunque admitió que las sensaciones son difíciles de llevar.



También destacó que los jugadores "necesitan a su afición, están sufriendo porque no ganan". "Yo no necesito ayuda pero los jugadores sí, necesitan colaboración", recalcó.



Respecto al choque ante el Athletic de este sábado dijo que "el primer rival siempre debe ser el equipo al que nos enfrentamos", apuntó que deben saber "disfrutar y sufrir".



"No tenemos que pensar en el resultado sino en dar soluciones al juego durante noventa minutos, eso es lo que nos llevará a ganar", señaló.



El técnico habló de la ausencia de Gonçalo Guedes en la lista y explicó que mantiene "molestias que le impiden hacer ciertos movimientos". "Al no estar en plenitud hemos considerado que no participara".