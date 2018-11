Marcelino: "Dentro del club solo percibo apoyo y confianza absoluta"

El entrenador del Valencia, Marcelino García Toral, indicó en rueda de prensa que a pesar del mal inicio de temporada, en el que solo han ganado dos de los quince partidos disputados, desde el club solo percibe apoyo hacia su persona y confianza en el trabajo de su equipo técnico.

"Dentro del club solo percibo apoyo y confianza absoluta en nuestro trabajo, quizás porque desde la llegada en la pasada temporada nuestra forma de proceder e implicación es absoluta y la ilusión máxima y todo eso persiste. Incluso más dedicación que el primer día para buscar ahora soluciones", apostilló.

El técnico asturiano reconoció que el Valencia es un club "exigente", pero argumentó que "creo que en el club se anteponen 17 o 18 meses de trabajo a dos meses y en ese análisis puede ser lo que transmite el equipo en el campo, a partir de aquí respeto cualquier opinión, estoy igual de fuerte".

"Para mí es un reto tratar de salir de una situación inesperada y a la vez estoy seguro de nuestro trabajo, del grupo que tenemos a nivel humano y profesional. Somos un equipo que pierde muy poco, gana muy poco, pero está mucho más cerca de ganar que de perder. Pero es fútbol y el entrenador debe fijarse en otras cosas más que el resultado pero es obvio que nosotros dependemos de los resultados", admitió.

Preguntado por las primeras críticas que están apareciendo en torno a su persona, Marcelino comentó: "Respeto la opinión de todos vosotros, me centro en mi trabajo, tengo una dilatada experiencia. Al principio sí me afectaban las críticas, pero ahora me aislo".

Respecto a los primeros pitos que se oyeron el pasado sábado en Mestalla, tras perder ante el Girona, apuntó: "La afición me dio todo su apoyo cuando llegué, ahora puede dudar y ese es otro reto para mí".