La versión en inglés del Twitter del Valencia se descontrola

No corren buenos tiempos en la capital del Turia. El rendimiento ofrecido por el Valencia en este inicio de temporada no está contentando a los aficionados chés, que esperaban que su equipo, tras las grandes incorporaciones realizadas este verano, estuviera mucho más arriba en la clasificación. Ahora, esos problemas deportivos se han trasladado, por increíble que parezca, a las redes sociales, concretamente, a la cuenta oficial de Twitter del club en inglés.



El actual presidente del club, Anil Murthy, nombró a Sean Bai como director de la oficina del presidente, un puesto que pocos entendían, aunque la función por la que más se conoce a Bai es por ser el encargado de llevar la cuenta de Twitter del club en versión inglesa. Una cuenta que ahora, el propio Bai está usando como si de la suya personal se tratase.



En las últimas horas la cuenta está dando mucho que hablar, y es que Bai, está publicando mensajes que carecen de mucho sentido teniendo en cuenta que se trata de la cuenta de un equipo de fútbol.



En los tweets escritos, el ejecutivo valencianista se ha dedicado a escribir mensajes sin sentido y a intentar hacer humor con comentarios absurdos. Aparenta estar a punto de ser despedido, pide tener más seguidores e incluso simula estar borracho. Toda una serie de despropósitos que no dejan en muy buen lugar a un club de nivel como el Valencia.



Aquí vemos algunos ejemplos:





i need 1.8k more followers. 60k followers and i keep my job. help me SAVE my job!!!!! pic.twitter.com/hPE2vEtzds — Valencia CF English ???? (@valenciacf_en) 16 de noviembre de 2018

Look it's my first day in the office and this is the PC they gave me so I'm just doing my best pic.twitter.com/cjrAErIO0h — Valencia CF English ???? (@valenciacf_en) 16 de noviembre de 2018