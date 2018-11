Neto: "Venimos con ganas de conseguir un resultado que nos deje vivos"

Redacción deportes, 26 nov (EFE).- El portero del Valencia Neto Murara dijo en la rueda de prensa previa al partido de Liga de Campeones que su equipo disputará este martes en Turín ante el Juventus que afrontan el duelo con ganas de lograr un resultado que les permita seguir "vivos" en la competición.

El Valencia depende de sí mismo para acceder a los octavos de final, aunque en el caso de que el Manchester United gane su partido en casa ante el Young Boys, el conjunto español estaría obligado a vencer en Turín para no quedarse fuera de la competición.

"Vamos al partido con mucha ilusión, con ganas de conseguir un resultado que nos deje vivos. Dependemos de nosotros, encontraremos un ambiente difícil y un rival gran nivel tocado por el último partido 'Champions' que no ganó, pero tenemos todo para imponer nuestro juego y es lo que tenemos que hacer para ganar mañana", destacó.

El meta internacional brasileño valoró la mejoría de su equipo en cuanto a resultados en los últimos partidos, tras acumular tres triunfos consecutivos.

"La evolución del equipo es muy positiva, al final dependemos de los resultados y éstos no llegaban aunque el nivel de juego era el mismo que ahora. Cambian los resultados y cambia el aire que vives, estamos haciendo partidos de mucho nivel e intensidad", comentó.

"Creo que pudimos conseguir buenos resultados antes, pero lo importante es que el equipo no perdido la confianza en nuestro juego en momentos de dificultad. Ahora lo más importante es mantener este nivel y los resultados seguirán llegando", agregó.

Neto fichó por el Valencia la temporada pasada procedente del Juventus y se mostró feliz de volver al estadio en el que jugó, aunque matizó que no se arrepiente de haber abandonado el club italiano.

"No sabría decir si ahora sería titular (tras la marcha de Buffon), es algo que tiene que ver con el destino, cuando estaba aquí (en Turín) no me encontraba tan bien y estoy contento con la decisión que tomé. Szczesny es un portero de gran calidad que está haciendo una muy buena temporada como ya lo hizo antes en el Roma", concluyó.