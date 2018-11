Juventus-Valencia: El Valencia se juega la clasificación en Turín

El Valencia visita a la Juventus con la necesidad de conseguir una victoria que le permita jugarse en la última jornada de la fase de grupos ante el Manchester United, en Mestalla, la clasificación para los octavos de final de la Liga de Campeones.

Al margen de que son varias las posibilidades matemáticas de mantener opciones de cara al último encuentro, las mayores garantías las obtendrá el equipo de Marcelino García Toral con un triunfo a domicilio ante un rival potente, que ya ganó en Mestalla y que querrá ratificar el liderato del grupo en esta confrontación.

El Valencia llega al partido en una dinámica ascendente, ya que tras un inicio de temporada discreto, marcado por una plaga de empates, ha ganado los tres últimos choques, uno en Europa ante el Young Boys suizo, y los dos más recientes en la Liga. Como consecuencia de esta inflexión en su recorrido por la actual temporada, los valencianistas llegan al encuentro conscientes de su dificultad, pero con una confianza que no habían tenido hasta ahora. Para este desplazamiento, Marcelino no podrá contar con el central argentino Ezequiel Garay, uno de los hombres más solidos en su equipo, que padece molestias físicas, ni con Denis Cheryshev, lesionado desde hace varias semanas. Por el contrario, recupera al lateral derecho Cristiano Piccini, tras varios encuentros lesionado, y a Jeison Murillo, el central colombiano con el que apenas ha contado hasta el momento.

Para este viaje, Marcelino ha convocado a 21 futbolistas, tres de ellos porteros (Neto, Doménech y Rivero), junto a dieciocho hombres de campo: Murillo, Gabriel Paulista, Vezo, Diakhaby, Gayà, Lato, Piccini, Kondogbia, Parejo, Guedes, Soler, Coquelin, Wass, Ferran, Gameiro, Rodrigo, Santi Mina y Batshuayi.

Por lo que respecta a la alineación, con Neto en la portería, la defensa estará conformada, con toda probabilidad, por Wass en la derecha, Paulista y Murillo o Diakhaby en el centro, y Gayà en el lateral izquierdo. La disponibilidad de Kondogbia puede provocar su entrada junto a Parejo, lo que podría llevar a Coquelin a la banda derecha en detrimento de Carlos Soler, si el técnico mantiene a un renqueante Guedes en la izquierda, aunque también podría ser Coquelin el que ocupara esa posición y Soler se mantuviera en el once inicial. La necesidad de ganar que tiene el equipo de Mestalla convierte en muy posible la repetición de la pareja de ataque que más ha funcionado en los últimos choques, integrada por Santi Mina y Rodrigo Moreno.

Enfrente tendrá el Valencia a la Juventus de Cristiano Ronaldo, que querrá olvidar la derrota sufrida como local en su último partido europeo, cuando se vio sorprendida por el Manchester United, que remontó un gol en contra con dos tantos en los últimos compases del partido. La Juventus tiene la posibilidad de sellar, con al menos un empate, el pase matemático a los octavos de final tras haber perdido contra el Manchester United (1-2) en la anterior jornada, lo que le obligó a aplazar la consecución del billete como primer clasificado. Ahora, el equipo de Allegri busca volver a la senda del triunfo en Europa y revalidar el 0-2 logrado contra el Valencia en Mestalla y lo hará encomendado a un Cristiano Ronaldo en brillante estado de forma, que impulsó el sábado el 2-0 liguero al Spal de Ferrara con un golazo. Lleva nueve en la Serie A e igualó a un récord que duraba desde hace cincuenta años. El conjunto italiano vive una temporada que roza la perfección hasta: registró el mejor arranque liguero de su historia, con doce victorias y un empate en trece partidos, y lidera su grupo europeo.

Las bajas de los alemanes Sami Khedira y Emre Can y la duda sobre la presencia de Federico Bernardeschi, todavía tocado, no impidieron a la Juve mantener el rodillo y protagonizar prestaciones de alto nivel. Este martes, Allegri se encomendará al polaco Wojciech Szczesny en la portería, con el portugués y exvalencianista Joao Cancelo, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini y Álex Sandro que formarán la defensa. El bosnio Miralem Pjanic, autor de un doblete en Mestalla, guiará al centro del campo, acompañado por el uruguayo Rodrigo Bentancur y el francés Blaise Matuidi, que descansó en el choque con el Spal. Cristiano será el flamante líder de la delantera, mientras que el croata Mario Mandzukic, el argentino Paulo Dybala, el brasileño Douglas Costa y el colombiano Juan Guillermo Cuadrado pelearán por completar el tridente. Allegri concedió descanso a Dybala el pasado sábado y podría darle una camiseta de titular en el Juventus Stadium, apostando por la velocidad y el desborde de Douglas Costa en la segunda mitad para sacudir el equilibrio del encuentro.

Alineaciones probables:

Juventus: Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Álex Sandro; Pjanic, Bentancur, Matuidi; Dybala, Ronaldo, Mandzukic.

Valencia: Neto, Wass, Gabriel paulista, Murillo o Diakhaby, Gayà, Soler o Coquelin, Parejo, Kondogbia, Guedes o Coquelin, Santi Mina y Rodrigo.

Árbitro: William Collum (SCO)

Estadio: Juventus Stadium

Hora: 21:00 (20:00 GMT)