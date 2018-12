Guedes, azote del Sevilla la 17/18, evalúa pasar por el quirófano

Gonçalo Guedes, centrocampista del Valencia, próximo rival del Sevilla, evalúa estos días la conveniencia de pasar por el quirófano para solucionar las molestias que tiene en el pubis o apostar por un tratamiento conservador pero asumir que no podrá jugar tres choques por semana, según anunció este lunes el técnico Marcelino García Toral.





El anuncio de Marcelino se produce a pocos días de un Valencia-Sevilla y poco más de un año después de que el portugués destrozara a los nervionenses en Mestalla.



"No sé lo que decidirán el cuerpo médico y el futbolista, si una medida preventiva o una solución que conlleva quitar ese dolor pero que implica quitarnos al jugador varias semanas", expuso en rueda de prensa el entrenador, que avanzó que "si se opta por una solución preventiva, no va a poder jugar tres partidos en una semana".



El técnico asturiano dijo que no puede aconsejar nada al jugador. "Lo que decidan, será perfecto para mí", afirmó. "No le puede decir a un jugador 'opérate' o 'no te operes'. No tengo datos ni argumentos", afirmó, si bien agregó que por lo que le "comentan" no es "aconsejable" que pase por el quirófano "porque tiene momentos".



"No es un dolor que le impida ir al máximo pero mi perspectiva el día del Real Madrid es que estaba bastante limitado. Yo decido alineaciones y entrenamientos", recordó.



"Hay días que está muy bien y se entrena. ¿Cuándo tiene más síntomas? en el postpartido. Pero luego recupera", señaló.



Respecto al hecho de alinearle pese a estos problemas explicó que el jugador "nos comenta que está disponible para jugar, así lo hacemos y le exijo lo que puede dar".



"La conclusión que hemos sacado todos es que no está capacitado para disputar tres partidos en una semana", resumió.