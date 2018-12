El presidente del Valencia, tibio con el futuro de Marcelino

Corren tiempos difíciles en Valencia. Ayer el equipo volvió a escuchar pitos de su afición en el partido de Copa contra el Ebro y Marcelino no se mordió la lengua en sala de prensa. La situación es de urgencia en Mestalla e incluso el entrenador está entredicho unos meses después de meter a los ches en Champions. En este sentido, el presidente valencianista, Anil Murthy ha mostrado una tibieza extraña en una entrevista con los compañeros de Superdeporte: "La garantía que tenemos es que Peter Lim va a seguir con este proyecto, no tengo garantías para mí, ni para Marcelino, ni para Mateu, pero la garantía es que Lim va a seguir. Lo más importante en el proyecto es Champions, Champions, Champions, o Champions, Europa league, Champions, Champions, Champions... hay que estar, si no, ¿qué hacemos aquí si no tenemos la ambición de estar siempre en Champions?", subraya el mandatario.

Sobre si su puesto corre peligro ante el Sevilla, parece que no: "Hoy, tenemos toda la confianza en Marcelino y en su equipo, ellos tienen la capacidad para mejorar las cosas, está en sus manos. Tengo, como antes, una relación muy buena con Marcelino, estoy a menudo con él para hablar con él, con Mateu, con el equipo, con los capitanes... el vestuario está sano, sigue con Marcelino, sin problemas , hay cero problemas, y todo esto son ingredientes que me hacen pensar que las cosas pueden mejorar, pero a veces en una sopa pones ingredientes y no funciona.

Marcelino sabe controlar el vestuario, el año pasado supo controlarlo. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad del entrenador? Ganar partidos, esto siempre es cosa del entrenador, no va a cambiar hoy ni mañana...".

En este contexto, el duelo ante el Sevilla cobra una especial importancia. "No esperábamos estar donde estamos en la clasificación después de mejorar la plantilla este verano. Creíamos que estaríamos mucho más arriba con un rendimiento mejor que el del año pasado, que sigo llamándolo un 'año milagro'. Creo que estamos todavía en una posición para mejorar el rendimiento con la plantilla que tenemos. Tenemos la suerte de que este año la Liga está un poco rara y con cuatro puntos de diferencia entre el sexto y el catorce, pero esta suerte no va a durar mucho tiempo, por eso el partido del sábado contra el Sevilla es vital", indica al respecto.