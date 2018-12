Marcelino dice que la "rendición no entra" en su vocabulario y siente el respaldo del club

València, 11 dic (EFE).- Marcelino García Toral, entrenador del Valencia, aseguró que ni se ha planteado ni se planteará rendirse en el objetivo de encontrar una solución a la falta de victorias del equipo y aseguró que siente el respaldo del club, aunque no se haya reunido estos días con el propietario Peter Lim, que está en la ciudad.

"La palabra rendición no existe en mi vocabulario. Ni personalmente; ni, por supuesto, a la hora de transmitir a mis futbolistas y a mi entorno. Por su puesto que no me voy a rendir", sentenció el entrenador en una rueda de prensa.

"Me consta que hubo una reunión con Mateu (Alemany) y Pablo (Longoria) pero no me sorprende (no haber ido) porque sé el pensamiento del club respecto a mi persona. Ni me sorprende, ni me debilita, ni me genera dudas. Me siento absolutamente tranquilo, viendo lo que se me transmite desde el club", añadió.

El entrenador dijo que está "igual de fuerte, convencido e ilusionado que el primer día o más" y que su "estado de ánimo está bien", pero subrayó que "cuando no ganas, no estás igual de alegre; sería irresponsable por mi parte y no tendría autocrítica, tengo una responsabilidad, que es lo más importante".

El técnico se mostró convencido de que va a modificar los resultados del equipo. "Estoy convencido de que se va a producir, es una pena, estamos tristes y hacemos autocrítica, porque los resultados no son los esperados y tenemos que buscar soluciones y aportar más para que se produzcan", explicó.

Eso sí, admitió que no será fácil cambiar esa tendencia "porque existe una negatividad grande alrededor del equipo, cuando las cosas van bien te llevan en volandas y cuando no, hay que sobreponerse y ganar".

"Me considero un entrenador y persona autocrítica, súper responsable y trabajador y a la vez convencido y optimista. Tengo una trayectoria bastante larga y puedo decir que exitosa. He tenido momentos de dificultad y se vio después lo que supuso el post-Marcelino. Todas esas experiencias me ayudan", aseguró.

El técnico habló de la visita este martes al entrenamiento del presidente Anil Murthy y dijo que "viene muchísimas veces" y que tienen "una relación muy fluida".

"Tengo que agradecer desde mi llegada a este club el apoyo y hasta cariño que he sentido siempre desde la dirección y el resto de miembros del club", concluyó.