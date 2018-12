Soler: "Queremos demostrar que podemos competir y ganar a grandes de Europa"

Carlos Soler, centrocampista del Valencia, aseguró este martes que afrontan el encuentro ante el Manchester United, en el que ya no tiene opciones de clasificarse para la siguiente ronda de la Liga de Campeones, con la idea de demostrar que pueden ganar a los equipos más grandes del continente.

"Es un partido de 'Champions', la máxima competición, y aunque es una pena que no podamos pasar de ronda, el año pasado trabajamos mucho para esta competición y tenemos a un rival duro, ante el que siempre gusta jugar", explicó en rueda de prensa.

"Queremos demostrarnos que podemos competir y ganar contra los equipos grandes de Europa y coger confianza de cara al partido contra el Eibar", señaló.

Además, admitió que le hace ilusión jugar contra Juan Mata, que era una de sus referencia del primer equipo cuando estaba en las categorías inferiores.

"Cuando jugaba en la Academia, Juan estaba aquí y jugaba en esa posición y me fijaba mucho en él. En la ida me cambié la camiseta con él. Es un jugador que siempre voy a tener presente y es bonito enfrentarse a él en Mestalla", apuntó.

El balance del centrocampista de esta primera fase de grupos es que han "competido pero nos ha faltado esa victoria que nos hubiera dado opciones en este último partido para pasar a la siguiente fase".

También negó que la mano que precedió al gol del United en su victoria de la pasada jornada ante el Young Boys haya sido el detonante de su eliminación aunque admitió que les dio rabia.

"No creo que haya sido lo que nos ha privado de tener opciones pero la mano está ahí. Son cosas que no dependen de nosotros. Da rabia porque acabas el partido y el gol fue de aquella manera pero ya no se puede cambiar y hay que mirar hacia adelante", señaló.

Preguntado por las similitudes entre el momento actual del equipo y el que vivía hace dos años cuando debutó, Soler aseguró que no las encuentra más allá de la situación en la clasificación.

"Debuté en un momento bastante más complicado que éste, se produjo un cambio de entrenador, luego hubo otro cambio y acabamos la temporada en mitad tabla, mejoró un poco pero no mucho. Esta temporada estamos en una situación parecida en la tabla pero mis sensaciones son diferentes, no son para nada como ese año", concluyó.