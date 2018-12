Marcelino: "Es casi imposible que Denis Suárez juegue con nosotros"

Valencia, 14 dic (EFE).- Marcelino García Toral, entrenador del Valencia, aseguró que es casi imposible que Denis Suárez, jugador del Barcelona al que dirigió en el Villarreal, recale en Mestalla en el mercado de invierno porque es una opción que no se han planteado.

"Me parece muy difícil por no decir prácticamente imposible que Denis Suárez juegue con nosotros a partir de enero y para que llegara tendría que haber salida. Creo que es imposible porque no hemos abierto esa posibilidad. Entonces lo catalogo como imposible", explicó en rueda de prensa.

El entrenador dijo que "todo el tema del mercado son hipótesis", que "no hay nada en concreto a día de hoy" y reiteró que la idea es que antes de plantearse llegadas deberían haber salida.

Preguntado por si Michy Batshuayi puede salir dijo que, como con cualquier jugador, "si coge la iniciativa de querer irse, lo lógico es atender esa posibilidad y llegar a una solución de acuerdo a todas las partes".

"Nunca soy tajante porque mi experiencia me dice que este mercado en situaciones puntuales hay decisiones a nivel de plantilla que no esperas. He tenido situaciones en las que se han llevado a una pieza básica a la Premier o hemos pretendido que un jugador saliera y no se han dado las circunstancias", recordó.

El técnico apuntó que no le ha pasado "nada" con el jugador y que le intenta ayudar como hace con todos, pero especialmente con los nuevos y que tienen problemas en el idioma.

"Pero eso no excluye que tenga que ser justo y si considero que hay otro que lo hace mejor lo pongo. Hubo varios partidos que fue titular y otros no, pero el futbolista del Valencia debe rendir al máximo juegue diez, setenta o noventa", apuntó. EFE

