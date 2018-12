El Valencia abre la puerta de salida a Batshuayi y Gameiro

El Valencia no arranca y su delantera hace aguas. Si había una posición de la que los ches se sentían especialmente orgullosos en agosto era de su delantera, con cuatro puntas de nivel: Rodrigo, Santi Mina, Batshuayi y Gameiro. Sin embargo, cuatro meses después, la puerta de salida está abierta para dos de ellos. Llama la atención que, además, son los últimos en llegar.

Batshuayi arribó con el cartel de estrella después de que el Valencia batiera al Sevilla en la puja por la cesión del futbolista perteneciente al Chelsea. el belga no ha rendido en absoluto y cuenta Superdeporte que no se ha adaptado bien al método de trabajo de Marcelino hasta el punto de que ni siquiera cumple con la báscula. El coste la operación fue alto para los ches, que ahora buscan soluciones para que cortar la cesión no suponga un descalabro para las cuentas.

Por su parte, Gameiro fue una petición del propio Marcelino. El Valencia desembolsó 16 millones de euros por él -de los cuales dos fueron para el Sevilla- por el delantero de 31 años, pero ahora necesitaría darle salida para incorporar savia nueva a la punta del ataque valencianista.

Entre los dos suman cinco goles entre todas las competiciones, unos números que han hecho recapacitar a la dirección deportiva blanquinegra, que se mueve en el mercado para mejorar arriba.