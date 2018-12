Marcelino: "No me corresponde a mí decir si Murillo puede ser titular en el Barça"

Marcelino: "No me corresponde a mí decir si Murillo puede ser titular en Barça"

Valencia, 22 dic (EFE).- El entrenador el Valencia, Marcelino García Toral, dijo este sábado que no le corresponde a él decir si el colombiano Jeison Murillo, cedido esta semana al Barcelona, puede ser titular en el conjunto catalán.

"Yo, acertado o no, no lo veía titular en el Valencia por muchas razones, pero ni puedo ni debo dar mi opinión sobre si puede serlo en el Barcelona. Es algo que no me corresponde a mí", dijo en rueda de prensa Marcelino.

El entrenador valencianista aseguró que ha habido varios motivos por los que Murillo no ha sido titular: "Con nosotros esta temporada ha jugado pocos minutos porque en esa zona del campo no hemos tenido casi lesiones, nuestra defensa tiene unos números excelentes y ha aparecido Diakhaby, con un nivel bueno", apuntó.

Marcelino también remarcó la ausencia de motivos extradeportivos en esta decisión. "Seguro que tenéis información de que nadie puede demostrar que he tenido un roce personal con Murillo. Tengo la conciencia tranquila. Garantizo que no he tenido ningún problema con Murillo. Siempre le he informado de su situación cuando él me lo ha requerido o yo lo he considerado oportuno", dijo.

Además, de la decisión de dejar salir al jugador comentó que "se ha buscado el beneficio de todas las partes" y le deseó "todo lo mejor", ya que añadió que "aquí tenía poca participación y va a un club como el Barcelona". "No me hubiera dejado en un buen nivel humano no haberle dejado marchar", apostilló.