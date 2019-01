Marcelino: "Quien diga que he hablado con Sergio León, miente"

El técnico del Valencia, Marcelino García Toral, volvió a hablar en la rueda de prensa post partido de Copa ante el Sporting de Gijón sobre la posibilidad de incorporar a un delantero en este mercado invernal.

"Vamos a intentar incorporar un delantero que creamos que aumenta la competitividad y la capacidad del equipo dentro de unos parámetros económicos que yo no domino. No he hablado con Sergio León. Quien diga eso miente. Supongo que será de su entorno. Él no lo puede decir, y sus amigos y familiares tampoco, porque estarán mintiendo", dijo.

Ante la más que probable marcha de Batshuayi y la escasez de eficiacia de cara a portería de la plantilla, el entrenador asturiano valora muy positivamente la intención del club de fichar a un futbolista que le aporte el gol necesario para encarar la segunda mitad de la temporada. Aún así, Marcelino no quiere apresurarse en la decisión, ya que considera más importante "acertar en la elección". "Valoraremos fichar pero no es fácil. Estamos hablando, pero es mucho más importante la calidad que nos dé un salto que aumente nuestra competitividad de forma clara que la premura", apuntó.

Sergio León, que a pesar de contar con muy poco protagonismo en los planes de Setién, se resiste a salir de la entidad verdiblanca. Por ello, el Valencia baraja otras opciones, como es la de 'Chicharito' Hernández. Sobre ello también fue preguntado Marcelino: "No sé nada. Vuelvo a insistir que no me consta ninguna negociación y que esté avanzada. Puede haber contactos, seguro que sí hay varias opciones porque tenemos que valorar pero no hay negociación ni acuerdo con nadie. Me extraña que si hubiera una situación avanzada yo no lo supiera. Resulta incómodo para mí hablar de nombres propios. La idea es traer algún jugador de ataque. Veremos si somos capaces y si acertamos después", concluyó.