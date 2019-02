Sobrino afirmó que más que marcar, lo importante es contribuir al equipo

Valencia, 1 feb (EFE).- El delantero Rubén Sobrino, fichado por el Valencia en el mercado de invierno, afirmó que para cualquier atacante es importante marcar goles, porque es lo que se le pide a los que juegan en punta, pero que lo fundamental es aportar al crecimiento del equipo.

Sobrino, que procede del Alavés y ha fichado hasta 2022, considera que ahora el Valencia está en un buen momento y que debe mantener esta línea a base de trabajo.

"Sé que estoy en un club con mucha historia. Vamos a seguir en esta línea para continuar la buena racha" agregó Sobrino, quien recordó que se enteró del interés del Valencia tras el encuentro del lunes entre su anterior equipo, el Alavés, y el Rayo Vallecano.

"Me entero al final del partido. Allí estaban mis agentes y yo no sabía para qué. Me lo dijeron después, para que estuviera centrado en el partido. El interés del Valencia ha sido importantísimo e ilusionante", agregó.

Sobre su posición en el campo, indicó que donde se encuentra más cómodo es en punta, pero tanto con Mauricio Pellegrino como con Abelardo Fernández ha jugado en ocasiones en banda.

"El Valencia es uno de los mejores clubes de España y tiene a una de las mejores aficiones. No me lo pensé ni un segundo", agregó Rubén Sobrino.

También aludió a su nuevo entrenador, Marcelino García Toral, y señaló que Tomás Pina, jugador ahora del Alavés y que trabajó a las órdenes del técnico asturiano en Villarreal, y Denis Cheryshev, compañero suyo en el Valencia a partir de ahora, le han explicado cómo es.

"Trabaja mucho la táctica y en la nutrición y físico lo controla todo. Eso me gusta mucho y me hará sentirme cómodo", concluyó Sobrino, que añadió que le gustaría debutar este sábado en el Camp Nou ante el Barcelona.