Marcelino: "No conozco a Krasnodar pero es más difícil de lo que puede parecer"

Paterna (Valencia), 23 feb (EFE).- El entrenador del Valencia, Marcelino García Toral, reconoció este sábado que no conoce a su próximo rival en la Liga Europa, el Krasnodar ruso, aunque apuntó que será un contrario "más difícil de lo que puede parecer".



"No lo conozco, aunque lo vi en la fase de grupos ante el Sevilla. Tiene buenos futbolistas, a lo que se une que tenemos la dificultad de un viaje largo y que han eliminado al Leverkusen", dijo en rueda de prensa.



Además, el entrenador del Valencia apuntó que creen que es un equipo con poco prestigio pero que en el campo será "más difícil de los que puede parecer en principio".



Sobre la sanción de dos partidos más al francés Geoffrey Kondogbia en Europa por forzar una tarjeta amarilla , dijo que la respetan, si bien les parece excesiva.



"No entendemos la situación. No hubo una orden, simplemente el futbolista tomó una decisión y nosotros no estamos de acuerdo con la sanción. La aceptamos pero creemos que no es justa", comentó.