Marcelino convoca a todos los disponibles para visitar al Atlético

Marcelino García Toral, entrenador del Valencia, convocó este martes a todos los jugadores que tiene disponibles para visitar al Atlético de Madrid, en una lista a la que vuelve Jaume Doménech.



En la convocatoria no están los lesionados Cristiano Piccini, Geoffrey Kondogbia y Denis Cheryshev, el sancionado Rodrigo Moreno, ni el coreano Kang in Lee, convocado con la selección sub 20 de su país.



En la lista están los porteros Neto y Jaume Doménech y los defensas Daniel Wass, Facundo Roncaglia, Ezequiel Garay, Gabriel Paulista, Mouctar Diakhaby, José Luis Gayà y Antonio Latorre 'Lato'.



También están los centrocampistas Carlos Soler, Ferran Torres, Francis Conquelin, Dani Parejo, Gonçalo Guedes y el canterano Andrés Pascual Santoja 'Sito', junto a los delanteros Santi Mina, Rubén Sobrino y Kevin Gameiro.