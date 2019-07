Lee Kang-in guarda silencio sobre su futuro

El jugador surcoreano del Valencia, Lee Kang-in, evitó hoy hablar sobre su futuro y su posible cesión a otro club durante un acto celebrado en Seúl.

"Sinceramente, no tengo nada que decir. Tanto si me quedo en el Valencia o me voy a otro equipo, mi objetivo es siempre dar lo mejor de mi cuando juego", respondió el centrocampista al ser preguntado en un evento para festejar el subcampeonato de Corea del Sur en el Mundial Sub-20 de junio, donde Lee fue elegido mejor jugador.

Medios deportivos han especulado con la posibilidad de que Lee, de 18 años y que tiene contrato con el club ché hasta 2022, podría salir cedido -posiblemente al Levante- para poder disputar más minutos esta temporada tras su excelente Mundial Sub-20 en Polonia.

"No sé cuándo se va tomar una decisión", dijo Lee en declaraciones que recoge la agencia surcoreana Yonhap.

"Vamos a ver que pasa. La temporada no ha empezado aún", añadió el jugador, que dijo que tiene previsto volar de regreso a España a principios de este mes.

Criado en la cantera del Valencia desde los 10 años, Lee debutó la pasada temporada en dieciseisavos de final de la Copa del Rey y acabó disputando 11 encuentros en diferentes competiciones.