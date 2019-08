Marcelino espera un lateral, dice que Lim descarta a Rafinha y que no sabe nada de Rodrigo

El entrenador del Valencia, Marcelino García Toral, aseguró este sábado que espera que llegue un lateral derecho por el lesionado Cristiano Piccini, comunicó que Peter Lim, el propietario, no ha dado el visto bueno a la llegada de Rafinha Alcántara como cedido y explicó que no sabe si Rodrigo Moreno se irá.



"Estamos valorando fichar un lateral porque nos quedamos cortos en esa posición porque se prevé un largo periodo de recuperación -para Cristiano Piccini-", explicó en una rueda de prensa sobre el sustituto del defensa italiano.



"El club me ha comunicado que la propiedad no había dado el visto bueno a Rafinha como cedido", añadió.



El técnico, que dijo en julio que Lim sí que aceptaba que llegara a préstamo, comentó que se siente "como cualquier persona a la que se le hace un planteamiento y luego se le modifica por parte de la propiedad". "Pero lo tengo que aceptar y lo acepto".



Aún así reiteró su diagnóstico. "Necesitamos un centrocampista polivalente que aumentará el potencial ofensivo" aunque dejó entrever que no cree que llegue ningún jugador en esa posición.



Respecto de Rodrigo, explicó que "hay situaciones que se le escapan a un entrenador y esta es una de ellas".



"Respetamos las decisiones empresariales y en nuestro club ha salido una información que había un acuerdo con el Atlético. Yo tampoco sé en que situación estamos porque no corresponde a mi ámbito, la situación se me escapa. Lo que suceda hasta el día 2 no lo sé, me remito a las palabras del presidente que dijo que hasta el final del mercado su salida se podía dar", apuntó.



"No sabría decir si va a venir alguien, un lateral derecho lo necesitamos, el resto hay incertidumbre si va a estar o no Rodrigo y ya veremos. Cuando quede la plantilla confeccionada podemos hacer un análisis de si hemos quedado más o menos potenciados pero tengo una plantilla extraordinaria de la que me siento muy orgulloso aunque puede que un poco corta para cuatro competiciones", insistió.



Además, preguntado por futbolistas como Jason Remeseiro o Manu Vallejo, animó a los jugadores con los que no cuenta a que acepten las propuestas que tienen para salir del equipo,



"Estos futbolistas saben su situación, todos tienen oportunidad de salir y jugar sin quedar perjudicados económicamente. Su decisión final para mí es una prueba de su mentalidad. Si deciden no salir en cierta medida refuerzan mi decisión de que la mentalidad no es la adecuada", deslizó.