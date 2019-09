Cañizares: "Celades ha perdido todo el concepto de honor y ética"

Siempre habla claro Santi Cañizares y por eso se ha ganado su prestigio como comentarista deportivo. Tampoco se ha mordido la lengua el que fuera portero del Valencia para hablar de la destitución de Marcelino y de la llegada de Celades. Contra el nuevo entrenador blanquinegro ha cargado con dureza. "Celades es un chico que viene de formarse como entrenador en las selecciones inferiores y no tenía opciones de firmar en Primera división. Cuando estás necesitado de firmar un contrato y te llega la oportunidad de entrenar al Valencia, pues uno pierde todo concepto de honor y de ética", ha dicho en Cope.

En opinión de Cañizares, el técnico no se va a encontrar el mejor de los panoramas en Valencia. Además, considera que Lim influirá en las decisiones que tome Celades. "Su papel desde el principio va a ser muy complicado. Se encuentra con un equipo distraído y avergonzado del club donde está, eso hace que el compromiso descienda. Celades viene con unas premisas: Ferrán y Kan Lee tienen que tirar para arriba, y las alineaciones van a ser ellos dos y nueve más, porque ese es el deseo de Peter Lim", aseguraba

El exarquero considera que el Valencia ha tomado la peor medida posible a estas alturas de la temporada, aunque reconoce que es algo que se veía venir por todo lo que había sucedido durante el verano.

Después de meter al Valencia en Champions dos años seguidos y ganar una Copa del Rey, está claro que no había motivos para despedir a Marcelino: "Se sabía que podía pasar cualquier cosa y que el técnico quedaba muy desprotegido. Lim ha dicho que el cese de Marcelino es porque no confía en la cantera del Valencia. Eso es algo absurdo y que no tiene ningún valor deportivo. Marcelino ha conseguido los objetivos deportivos con creces. Peter Lim pretende que esos chicos jóvenes salgan adelante inmediatamente. Tiene una ansiedad tremenda porque eso suceda. Marcelino busca un crecimiento del jugador normal, no alocada".

"Marcelino ha cumplido todos los objetivos para los que fue contratado. Prescindir de Marcelino es un atropello tremendo", sentenció el madrieño.

La destitución de Marcelino seguirá siendo motivo de comentario durante unos días más, sobre todo si en el césped comienzan a llegar los malos resultados.