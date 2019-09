Garay también carga contra Lim

Pocos en Valencia están contentos con la decisión de Peter Lim de prescindir de Marcelino García Toral sin que haya ningún motivo deportivo de por medio.

El incendio que ha provocado en Mestalla es de proporciones inciertas, ya que está por ver cómo reacciona el equipo al movimiento sorpresivo del dueño del conjunto che.

Por el momento, lo que está claro es que al vestuario no le ha sentado nada bien la decisión. Si ayer Parejo le daba un palito al club deseándole a Marcelino suerte en un equipo en el que le "dejen trabajar", hoy es Garay el que sale en defensa del de Careñes.

El defensa ha escrito un mensaje contundente que seguro que no le gustará a Lim: "Después de muchos años contigo (no solo en Valencia) sé a la perfección cómo eres, tanto en lo profesional como en lo personal. Pero no solo yo me quedo con ello, se lo has demostrado a todo el mundo. Porque el camino se demuestra andando y tú has hecho un recorrido limpio, transparente y sano. Te vas por la puerta grande mister. Quien haya tomado esta decisión NO solo te llevó a ti por delante, arrastró a todo un equipo y afición, algo que alto y claro digo: NO ES JUSTO".

Celades se incorpora a un vestuario de uñas y tendrá que hilar muy fino para conseguir que los futbolistas estén con él como estaban con el preparador asturiano.

Y las curvas vienen ya, porque los dos próximos compromisos son contra el Barcelona en el Camp Nou y el debut en Champions ante el Chelsea.