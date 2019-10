Polémica con la reacción de Kang In Lee con un fan

Hoy en día las cámaras lo captan todo, incluso algunas imágenes que no a todos le gustan. Los compañeros de El Día Después son expertos en capturar situaciones poco vistas en el mundo del fútbol y las comparten en su sección: 'Lo que el ojo no ve'. El último protagonista de esta sección ha sido el joven japonés jugador del Valencia, Kang In Lee, que no ha salido muy bien parado. Un niño, fan del japonés, se acercó al banquillo visitante antes del partido Athletic-Valencia con una pancarta, pero Kang In le ignoró aunque sus compañeros le aconsejaron acercarse. El japonés se dio cuenta que las cámaras grabaron su reacción ante el aficionado y tras el calentamiento se acercó a firmarle la camiseta.

Las redes sociales han ardido desde que El Día Después mostrara estas imágenes llegando al punto de viralizarse, muchos aficionados al fútbol han increpado al japonés por mostrar una prepotencia ilógica para su carrera como profesional.

Kang In Lee se ha defendido en su cuenta de Instagram con la siguiente declaración: "Hola, soy Kang In. El seguidor del Athletic no solicitó autógrafo y tomar una foto. Solo quería mi camiseta. Antes de esta situación, mi compañero del #VCF me dijo que si el fanático quiere tu camiseta, no puedes dársela, porque venderán la camiseta en internet (p. ej. eBay). Así que solo agité mi mano. Y fui con él y le dije: "Si no cambio mi camiseta con el jugador del Athletic, te daré mi camiseta". Pero no le dije: "No puedo darte mi camiseta porque la venderás en internet" Por supuesto, si alguien quiere tomarse una foto conmigo, no puedo rechazar eso. Siempre trato de tomar una foto con los fans y firmar autógrafos. Antes y después siempre hago eso. En mi opinión, la razón de ser de un futbolista son sus fans".