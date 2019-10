Maxi Gómez: "No me gusta perder a nada"

El delantero uruguayo del Valencia Maxi Gómez mostró su carácter competitivo al asegurar que no le gusta "perder a nada" y se congratuló de haber podido ayudar al equipo con los cuatro goles que ha marcado en este arranque de temporada.

"Me gusta luchar como todos los uruguayos, no me gusta perder a nada", aseguró, en declaraciones a los medios del club, el ariete fichado este verano procedente del Celta, quien es, junto al capitán Dani Parejo, el máximo artillero del equipo con cuatro goles.

"Voy poco a poco, creo que es muy difícil adaptarse al fútbol español. Venir a un club tan grande como el Valencia CF me hizo muy feliz y poco a poco me hizo adaptarme y seguir haciendo goles, que es muy importante para el equipo", señaló.

El internacional charrúa destacó la importancia del triunfo ante el Alavés la pasada jornada, para olvidar el varapalo sufrido en Mestalla ante el Ajax en la Liga de Campeones.

"Estoy muy contento por la victoria contra el Deportivo Alavés y por los compañeros. El Valencia merecía la victoria después de una dura derrota ante el Ajax", manifestó el delantero, quien esta temporada, en siete participaciones en LaLiga, promedia un gol cada 101 minutos, solo necesita 2,2 remates para marcar y desde David Villa ningún delantero empezaba a un ritmo como el suyo en el Valencia.

"Uno siempre quiere marcar goles, hay que seguir esta racha, es importante", indicó el jugador, quien se mostró "muy agradecido" a sus compañeros, que tienen mucho que ver con su eficacia.